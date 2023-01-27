به گزارش خبرگزاری مهر، امین جمشیدی معاون اداره کل آموزش و پرورش لرستان در دوره آموزشی معلمان، کارشناسان، کارشناس مسئولان تربیت بدنی آموزش و پرورش لرستان با ابراز خرسندی از حضور مدیر کل مدیر کل دفتر تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی و تیم مجرب این حوزه، اظهار داشت: بسیار خوشحالم که این تیم به دور از شعار و با تکیه بر عملگرایی به دنبال اجرا کردن برنامه های عملیاتی هستند و نمونه این برنامه ها همین کلاس کارگاهی است.

وی با اشاره به طرح های شهید سلیمانی، شهید خرازی و شهید طوقانی، افزود: ورزش فرهنگیان پس از ۱۴ سال رکود و بی تحرکی با درایت همکاران گرانقدر همراه با عزت و احترام در سال گذشته عملیاتی شد.

معاون اداره کل آموزش و پرورش لرستان، افزود: با مطالعه سند تحول بنیادین ایده های جالبی به ذهن متبادر می شود که می توان دیدگاه ها را تعمیم و اجرا نمود.

بنا بر این گزارش، این کارگاه با هدف تبین سیاست ها و برنامه های تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی به مدت دوروز با حضور معلمان، کارشناسان و کارشناس مسئولان ستادی آموزش و پرورش لرستان برگزار شد.