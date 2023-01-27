دومین شکست دانشگاه آزاد برابر پاس/ تداوم صدرنشینی بیمه تعاون

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم از رقابتهای سوپر لیگ کاراته باشگاههای کشور امروز جمعه هفتم بهمن ماه در سالن دانشگاه آزاد شهرستان همدان برگزار شد که بیمه تعاون با کسب دو پیروزی دیگر جمع امتیازات خود را به عدد ۱۸ رساند و جایگاه خود را در صدور جدول مستحکم کرد. شاگردان حسن روحانی ابتدا آوای رزم را ۲۶ بر یک شکست داده و سپس «کان ذن ریو» را ۲۵ بر ۳ شکست دادند تا به عنوان بخت نخست کسب عنوان قهرمانی لقب بگیرند.

شاگردان احمد صافی در تیم دانشگاه آزاد بعد از باخت هفته گذشته به بیمه تعاون، این هفته هم برابر پاس بازنده تاتامی را ترک کردند تا با فاصله شش امتیازی با صدر جدول امیدهای خود را برای قهرمانی کمرنگ تر از قبل ببینند. علیرضا کتیرایی ملی پوش عنوان دار پیشین و مربی با آتیه ای امروز کاراته ایران یکبار دیگر توانایی خود در کار با جوانان آینده دار اثبات کرد. تیم پاس فراجا با هدایت این مربی در همدان دست به کار بزرگی زد و در حالی که در کاتای تیمی، نماینده ای نداشت و هفت امتیاز بخش کاتا را به حریف واگذار کرده بود، در نهایت با درخشش جوانان خود در کومیته ۱۶ بر ۱۱ پیروز از میدان خارج شود.

علی اکبر بختیاری، مهدی کیانی، میلاد بهمنی، امیرحسین فداکار و محمود نعمتی مردان پیروز پاس بودند و عبدالله ولدی هم تنها کاراته کای پیروز دانشگاه آزاد بود. برتری ۲ بر یک بهمنی مقابل ذبیح الله پورشیب و پیروزی ۸ بر صفر محمود نعمتی در پیکار با مجید نیکوهمت از مهمترین حوادث این دیدار جذاب و دیدنی بود. پاسی ها بعد از این دیدار «کان ذن ریو» را نیز شکست داده و با یک بازی کمتر ۹ امتیازی شده و تا رده سوم جدول بالا آمدند.

در سایر بازیها نیز رعد پدافند هوایی در دو دیدار رفت و برگشت خود «کان ذن ریو» را شکست داد.

در جدول رده بندی بیمه تعاون با ۱۸ امتیاز صدرنشین است. دانشگاه آزاد با ۱۲ امتیاز جایگاه دوم را در اختیار دارد. رعد پدافند هوایی با شش بازی و ۹ امتیاز، پاس فراجا هم با ۴ بازی دو ۹ امتیاز سوم و چهارم هستند.