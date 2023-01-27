نهاجا تیم سرسختی بود/ حضور تماشاگران انرژی بازی را افزایش داد

عادل بناکار در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: امروز هر ۲ تیم بازی خوبی را به نمایش گذاشتند بخصوص تیم نهاجا بازی را در ست اول در دست گرفت و توانست این ست را با برتری پشت سر بگذارد.

سرمربی تیم والیبال مس سونگون با بیان اینکه بازیکنان تیمش نسبت به تیم مقابل شناخت کافی و لازم را داشتند، عنوان کرد: شاگردانم توانستند در ست های بعدی با سرویس های خوب بازی را درست بگیرند و مثل تیم مقابل که در بازی های قبل خود، خوب سرویس می زدند و خوب دفاع می کردند مقابله به مثل کنند و در نتیجه پیروز میدان شدند.

بناکار در خصوص حضور تماشاگران در سالن ورزشی، یادآور شد: خیلی خوشحال هستم که امروز برای اولین بار بعد از شیوع کرونا با سالن ورزشی والیبال شهید اقدمی تبریز آشتی کرده بودند و اجازه ورود از مراجع ذی صلاح صادر شده بود. آنها به ما انرژی دادند.

وی با اشاره به بازی رفت ۲ تیم که با نتیجه ۳ بر صفر واگذار کرده بودیم، اذعان داشت: بازیکنان تیم مصصم به برد تیم عقاب بودند و در چند صحنه که داور توپ روی خط را به اشتباه قضاوت کرد باعث کرد اعتراضات شروع بشود ولی در کل با وجود حواشی بازی با کیفیتی از هر ۲ تیم شاهد بودیم.

بناکار در مورد نظر سرمربی تیم نهاجا که ودعی بود حضور و اعتراض مدیرعامل باشگاه مس در کنار تیم داوری بر جو حاکم بر سالن و نوع بازی شاگردانش تاثیر گذار بود اظهار کرد: من از سوی دیگر به این مسئله نگاه می کنم اگر من سرمربی و همه همکاران بنده قوانین والیبال را رعایت کنیم و دیگر شرایط بازی به مداخله مدیرعامل یک باشگاه نمی رسد و همانطور که دیدید سرمربی تیم نهاجا از ابتدای بازی در ست اول پشت سر هم برای اعتراض به میز ناظر داوری نزدیک می شد و اعتراضات خود را ب صورت علنی مطرح می کرد و طبق قانون نباید یک مربی به این شکل اعتراض کند.

تیم مس سونگون با برتری سه بر یک مقابل تیم نهاجا با ۳۸ امتیاز و ۱۳ برد به رده نخست جدول لیگ دسته یک والیبال مردان باشگاه های کشور صعود کرد.