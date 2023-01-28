قاتلان طلافروش ارومیه ای دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انتظامی آذربایجان غربی، سرهنگ صادق شکری در این زمینه اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره قتل و پیدا شدن جسد سوخته شده از یک دستگاه خودروی دنا در مسیر جاده «سلماس – ارومیه» رسیدگی به آن در دستور کار ویژه کارآگاهان پلیس آگاهی انتظامی استان قرار گرفت.

وی ادامه: از همان لحظات اولیه تیم کارآگاهان پلیس آگاهی با بررسی صحنه جرم؛ اشراف اطلاعاتی و اقدامات فنی پلیس، در نهایت قاتلان در کمترین زمان ممکن شناسایی و مشخص شد به تهران متواری شده اند که طی یک عملیات ضربتی و مقتدرانه با هماهنگی قضایی در تهران دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهی انتظامی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه متهمان انگیزه ارتکابی را سرقت از مقتول عنوان کردند، خاطر نشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی داده شدند.

سرهنگ شکری با تاکید بر اینکه مردم همواره باید آستانه صبر و تحمل خود را بالا ببرند، بیان داشت: پلیس به طور مستمر برای برقراری نظم و امنیت و برخورد با مجرمان آماده بوده و انتظار می‌رود شهروندان عزیز نیز ضمن همکاری مستمر با پلیس، با اطلاع از هرگونه مورد مشکوک بلافاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ اطلاع دهند.