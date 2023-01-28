شهرداری و شورای شهر همدان تکلیف ترافیک را روشن کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم مخفی شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تغییر ساعت مدارس بیان کرد: ترافیک همدان مشکلی نیست که به وسیله نیروهای راهنمایی و رانندگی حل شود؛ شهرداری و شورای اسلامی شهر باید با برنامه مشخص تکلیف ترافیک شهر همدان را روشن کنند.

وی با انتقاد از کمبود پارکینگ عمومی در رینگ اول شهر همدان، اظهار کرد: در همدان به ازای هر ۲۰۰ خودرو یک پارکینگ وجود دارد و به طور متوسط روزانه ۲۰ خودرو نیز شماره گذاری می شود.

سرپرست فرمانداری همدان با اشاره به ضرورت توجه جدی شهرداری به ناوگان حمل و نقل عمومی همدان، بیان کرد: متاسفانه بواسطه ناوگان حمل ونقل عمومی نامناسب و نامتناسب با جمعیت ۶۰۰ هزار نفری شهر همدان اکثریت شهروندان مجبور به استفاده از خودروی شخصی هستند.

مخفی یادآور شد: در کنار احداث پیاده راه بوعلی جابجایی برخی از مشاغل مثل مطب پزشکان از رینگ‌اول شهر مطرح بود که در این خصوص نیز شهرداری تاکنون هیچ اقدامی نکرده است.

سرپرست فرمانداری همدان افزود: صدور مجوز فعالیت برخی از مراکز آموزشی بخش خصوصی در پر ترددترین نقاط شهر هیچ توجیهی ندارد.

این مسئول در ادامه صحبت های خود، با اشاره به تغییر زمان شروع بکار مدارس از امروز نیز عنوان کرد: این تصمیم تا حدودی در کاهش ترافیک صبحگاهی در سطح شهر موثر واقع شد اما همچنان در دیگر ساعات مشکل ترافیک داریم؛ حل مشکل ترافیک همدان کاری بزرگ است که دیر برای آن اقدام شده و انجام این کار بزرگ همت بلند می خواهد.