تظاهرات علیه نتانیاهو در سرزمین های اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه های صهیونیستی از تظاهرات علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی خبر دادند.

بر اساس این گزارش، رسانه های صهیونیست اعلام کردند که هزاران نفر در تل آویو، حیفا و دیگر مناطق سرزمین های اشغالی علیه نتانیاهو دست به تظاهرات زدند.

این رسانه ها شامگاه شنبه افزودند که علیرغم حوادث و رویدادهای امنیتی، ده ها هزار نفر در این تظاهرات که علیه سیاست های کابینه نتانیاهو برگزار گردید، شرکت کردند.

رسانه های صهیونیست اعلام کردند که ده ها هزار نفر در تل آویو و حیفا علیه اصلاحات قضایی که کابینه نتانیاهو قصد انجام آن را دارد، تظاهرات کردند.

خبرنگار المیادین در فلسطین اشغالی گفت که مخالفان نتانیاهو علیرغم عملیات قدس، بر موضع خود برای برگزاری تظاهرات علیه کابینه وی پافشاری دارند.

منابع خبری شمار شرکت کنندگان در این تظاهرات را در تل آویو ۶۰ هزار نفر و در حیفا ۲۰ هزار نفر اعلام کردند.

این چهارمین شنبه متوالی است که مخالفان نتانیاهو علیه وی دست به تظاهرات گسترده می زنند. شنبه گذشته حدود ۱۰۰ هزار صهیونیست علیه کابینه نتانیاهو تظاهرات کرده بودند.