«آواتار ۲» «جنگ ستارگان» را هم گرفت/ چهارمین فیلم پرفروش تاریخ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «آواتار: راه آب» با عبور از رقم فروش ۲.۰۷ میلیارد دلار میزان فروشش را از «جنگ ستارگان: نیرو برمیخیزد» هم بالاتر برد و عنوان چهارمین فیلم پرفروش تاریخ سینما را از آن خود کرد.
«جنگ ستارگان: نیرو برمیخیزد» که دسامبر ۲۰۱۵ راهی سینماها شده بود کارش را در سینماها با ثبت رقم ۲.۰۶۴ به پایان برده بود و از آن زمان چهارمین فیلم پرفروش تاریخ سینما مانده بود.
حالا فیلمهای دیگری که سر راه «آواتار ۲» قرار دارند و در راس فهرست پرفروشها جای دارند شامل «آواتار» با فروش ۲.۹۲ میلیارد دلار به عنوان پرفروشترین فیلم تاریخ سینما، «انتقامجویان: پایان بازی» با فروش ۲.۷۹ میلیارد دلار در مکان دوم و «تایتانیک» با فروش ۲.۲ میلیارد دلار در مکان سوم هستند.
کامرون زمانی گفته بود «آواتار ۲» باید سومین یا چهارمین فیلم پرفروش تاریخ شود تا بتوان ادامه آن را ساخت؛ ولی با رسیدن به رقم ۱.۵ میلیارد دلار هم گفته بود کار ساخت دنبالهها را ادامه میدهد.
حالا وی به سراغ فیلم سوم میرود که فیلمبرداریاش تمام شده و در مرحله پس از تولید است. او بخشی از فیلم چهارم را هم فیلمبرداری کرده است.
به نظر میرسد احتمال ادامه فروش فیلم و جلو زدن از «تایتانیک» هم ممکن باشد.
در فهرست پرفروشها حالا ۳ فیلم از ۴ فیلم راس جدول، متعلق به جیمز کامرون است و او را به موقعیتی رسانده که برای هر کارگردان دیگری دست نیافتنی به نظر میرسد.
