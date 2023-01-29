به گزارش خبرگزاری مهر سردار محمد قنبری در تشریح این خبر اظهار داشت: درسال جاری یکی از برنامه های عملیاتی معاونت مبارزه باجعل وکلاهبرداری این پلیس، اجرای طرح عملیاتی در پاتوق های عرضه مدارک جعلی و محصولات تقلبی درسراسر کشور بوده است.

وی افزود: دراین راستا دو مرحله اجرای این طرح، درمردادماه و دی ماه سال جاری پیش بینی شده بودکه با بهره گیری از کلیه ظرفیت های فنی، اطلاعاتی، درون و برون سازمانی و به کارگیری تجهیزات و امکانات موجود هردو مرحله توسط رده های متناظر استانی در سراسر کشور اجرا شد.

رئیس پلیس آگاهی فراجا گفت: نتیجه تلاش شبانه روزی کارآگاهان دراین رابطه منجر به دستگیری ۲۳۳ نفر متهم (جاعل، استفاده کننده از سند مجعول و معاونت در جرم) و کشف ۱۵ هزارو ۴۳۳ فقره از انواع اسناد جعلی رسمی، غیر رسمی و اقلام تقلبی شده است.

وی در ادامه ضمن هشدار به شهروندان در خصوص جلوگیری از این جرم، تاکید کرد: برای اطمینان از اصالت یک سند، باید از مرجع صدور آن (شناسنامه از ثبت احوال، مدرک تحصیلی از مدرسه، دانشگاه، اسناد مالکیت از ادارات ثبت اسناد و املاک) استعلام کنید.

سردار قنبری با بیان اینکه هیچ وقت کارت ملی، مدارک هویتی و مشخصات هویتی خود را در اختیار دیگران قرار ندهید خاطرنشان کرد: برای اخذ ویزا شخصاٌ با ارائه گذرنامه به سفارت خانه ها مراجعه کنید یا از طریق آژانس های مسافرتی معتبر اقدام کنید و نیز از دادن مدارک به افراد ناشناس یا شرکت ها و آژانس های غیر معتبر خوداری کنید.

وی همچنین با اشاره به اینکه به هیچ وجه اسناد مالکیتی خود را در اختیار دیگران قرار ندهید، عنوان کرد: معاملات و قراردادهای خود را در مراکز رسمی و قانونی انجام و به ثبت برسانید تا از دخل و تصرف در آن جلوگیری و تحت حمایت های قانونی قرار گیرد.