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۹ بهمن ۱۴۰۱، ۱۵:۱۹

دوشنبه ۱۰ بهمن ماه

کرسی علمی ترویجی «تقریری از مسلک فهرستی» برگزار می شود

کرسی علمی ترویجی «تقریری از مسلک فهرستی» برگزار می شود

کرسی علمی ترویجی «تقریری از مسلک فهرستی» به همت گروه حدیث پژوهی پژوهشکده مؤسسه معارف اهل‌بیت(ع) و با همکاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و موسسه تخصصی فقه امام کاظم(ع) برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کرسی علمی ترویجی «تقریری از مسلک فهرستی» برگزار می شود.

این نشست به همت گروه حدیث پژوهی پژوهشکده مؤسسه معارف اهل‌بیت علیهم السلام و با همکاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و موسسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام احسان سرخه ای به عنوان ارائه دهنده و محمدباقر ملکیان و محمدعلی موحدی در جایگاه ناقد مطالب مطرح شده را نقد و بررسی خواهند کرد. دبیر علمی این نشست حجت الاسلام احسان الله درویشی است.

زمان برگزاری دوشنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، ساعت ۱۳ الی ۱۵ است.

علاقمندان به شرکت در این نشست علمی می توانند به صورت حضوری به محل قم، میدان معلم، مدرسه علمیه امام کاظم علیه السلام، سالن سلمان مراجعه یا به صورت مجازی از طریق لینک www.maaref.org/neshast در این نشست شرکت کنند.

کد مطلب 5694891
فاطمه علی آبادی

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