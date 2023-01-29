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۹ بهمن ۱۴۰۱، ۱۲:۱۳

طغیانی در تذکر شفاهی:

مدیریت مصرف انرژی در کشور غیرقابل قبول است

مدیریت مصرف انرژی در کشور غیرقابل قبول است

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: مدیریت به نوعی بود که ضمن آلودگی هوا، برق و گاز مدارس و ادارات قطع شد. این نوع مدیریت برای کشوری که دومین ذخایر گاز جهان رادارد، قابل قبول نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ظهر امروز (یکشنبه ۹ بهمن ماه) در صحن علنی مجلس در تذکر شفاهی خطاب به وزیر نیرو و وزیر نفت گفت: متأسفانه وضع زمستان امسال و تابستان گذشته قابل پذیرش نیست. این وضع اگر قابل پیش بینی بود که وای بر مدیران و اگر پیش بینی هم نشده بود که باز هم وای بر مدیرانی که نتوانستند این شرایط را پیش بینی کنند.

وی افزود: عدم مدیریت باعث آلودگی هوا در ابتدای زمستان شد به طوری که مازوت موجود در هوا ریه های مردم را به خطر انداخت و بعد از آن مجبور شوند برق صنعتی را در طول سال قطع کنند و سپس این مسئله به مدارس و ادارات کشیده شد و برق و گاز آنها قطع شد.

طغیانی گفت: این نوع از مدیریت در کشوری که دومین ذخایر گاز در جهان را دارد غیر قابل قبول است. وزیر نیرو موظف است در مسائل مختلف حکمرانی را به نحوی انجام دهد که همه ذینفعان به میزان یکسان از آن بهره مند شوند.

کد مطلب 5694955

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