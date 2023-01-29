۲۰۰ عنوان برنامه در مساجد آذربایجان غربی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه در دهه فجر امسال ۲۰۰ عنوان برنامه با حضور حداقل ۵ هزار نفر برگزار می شود، افزود: در حال حاضر ۱۲۷۳ کانون مساجد در سطح استان فعالیت دارند که در چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب برنامه های ویژه ای برگزار خواهند کرد.

وی اظهار کرد: برنامه های دهه فجر امسال بر مدار جهاد تبیین، ایجاد فضای برای تبیین دستاورد های انقلاب اسلامی بین جوانان و نوجوانان و امید آفرینی در بین آحاد جامعه برگزار می شوند.

سرپرست ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد آذربایجان غربی یاد آور شد: در دهه فجر امسال جشنواره سرود بچه های مسجد برای اولین بار در ارومیه و میاندوآب برگزار می شود که تاکنون ۲۲ گروه سرود از ارومیه در این جشنواره ثبت نام کرده اند و هدف از این جشنواره نیز رشد و شکوفایی استعداد بچه های مسجد است.

وی خاطر نشان کرد: در دهه فجر امسال ۶محفل انس با قران کریم در ارومیه، قوشچی، میاندوآب، سلماس، نقده با حضور ۴۴ کانون برگزار می شود.

رضایی ادامه داد: در ایام الله دهه فجر جشن بزرگ دهه هشتادی ها با هدف معرفی دستاورد های انقلاب اسلامی به دهه هشتادی و نودی ها با حضور ۲۵۰۰ نفر دهه هشتادی و نودی در ارومیه برگزار می شود و از نماهنگ عشق من ایران که به ۳زبان ترکی، کردی و فارسی که در کانون های مساجد استان تهیه شده رونمایی خواهد شد.

وی افزود: دیدار با خانواده شهدا و جانبازان، برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی، برگزاری جشن های بزرگداشت ایام الله دهه فجر از دیگر برنامه های کانون های مساجد استان خواهد بود.