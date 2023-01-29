گردهمایی بزرگ استارت آپ ها و دانش بنیان ها در اینوتکس ۲۰۲۳

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد عباسی فشمی، دبیر دوازدهمین نمایشگاه فناوری و نوآوری اینوتکس امروز در نشستی خبری که در معاونت علمی برگزار شد، عنوان کرد: اینوتکس ۲۰۲۳ از نوزدهم تا ۲۲ اردیبهشت ماه در پارک فناوری پردیس برگزار می شود.

وی با بیان اینکه ثبت نام استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان از امروز برای حضور در اینوتکس آغاز شد و تا ۲۰ فروردین ماه ادامه دارد، گفت: اگر متقاضیان تا ۳۰ بهمن ماه ثبت نام کنند، می توانند از ۳۰ درصد تخفیف ثبت نام برخوردار شوند.

عباسی فشمی افزود: طبق رایزنی هایی که با صندوق نوآوری و شکوفایی داشتیم قرار است به شرکت های دانش بنیان تا ۷۰درصد تخفیف برای حضور در نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۳ تعلق گیرد.

اختصاص بخش سخنرانی بانوان کارآفرین در اینوتکس ۲۰۲۳

وی با تاکید بر اینکه بخش های مختلفی در نمایشگاه امسال برگزار می شود، گفت: یکی از بخش های نمایشگاه اینوتکس «بانوان پیشگام» است. در این بخش یک فضایی فراهم شده تا بانوان کارآفرین با برگزاری گعده هایی حول محور فعالیت هایشان سخنرانی کنند. در این بخش جزییات و چالش های کارآفرینی از دیدگاه بانوان مطرح می شود.

دبیر دوازدهمین نمایشگاه فناوری و نوآوری اینوتکس ادامه داد: مخاطبان این بخش تنها خانم ها نیستند و آقایان هم می توانند در بخش بانوان پیشگام حضور یابند.

عباسی فشمی با اشاره به بخش دیگر رویداد اینوتکس گفت: بخش سیکاف مختص فعالان کسب و کاری است که می توانند با خانواده در این بخش حضور یابند؛ طی سال های گذشته سیکاف با استقبال خانواده ها مواجه شد.

به گفته وی در رویداد سیکاف کارگاه های استعدادیابی و تفکر خلاق برگزار می شود.

وی با بیان اینکه یکی از بخش های نمایشگاه اینوتکس مربوط به موضوعات عمومی کسب و کار است، گفت: در استیج دیگر اینوتکس ۲۰۲۳ آینده برخی فناوری ها مورد بحث و بررسی کارشناسان قرار می گیرد. به عنوان مثال هوش مصنوعی یکی از موضوعات مهم نمایشگاه در سال ۱۴۰۲ خواهد بود.

به گفته وی، همچنین در استیج فرون حکمرانی فضایی برای فعالان بخش خصوصی فراهم می آید تا بتوانند حول محور فناوری بحث و بررسی کنند. در این بخش به دغدغه های استارت آپ ها، اینترنت آنها، مشکلات و موانع پیشرفت آنها مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

وی افزود: با توجه به اینکه در دوره کرونا بسیاری از استارت آپ ها از قطعی اینترنت متضرر شدند قصد داریم در استیج حکمرانی به این موضوع بپردازیم. بناداریم در این بخش از مسئولان حوزه دعوت کنیم تا از نزدیک با مشکلات استارت آپ ها آشنا شوند و دغدغه های آنها را بشنوند به این واسطه ارتباط برقرار خواهد شد تا معضلات این بخش مرتفع شود.

دبیر دوازدهمین نمایشگاه فناوری و نوآوری اینوتکس با بیان اینکه اینوتکس پیچ یک رقابت استارت آپی است که پیش از نمایشگاه اینوتکس در استان های مختلف برگزار می شود، گفت: اصفهان، هرمزگان، خراسان رضوی، اردبیل و تهران از جمله استان هایی هستند که اینوتکس پیچ از هفته آینده در آنها برگزار می شود و به این واسطه استارت آپ ها به رقابت می پردازند.

وی افزود: استارت آپ های برگزیده در اینوتکس اصلی رقابت می کنند و به آنها جوایزی اعطا می شود.

عباسی فشمی با تاکید بر اینکه ۴۵۰ استارت آپ و شرکت دانش بنیان امکان حضور در اینوتکس ۲۰۲۳ را دارند، گفت: در سال گذشته در بخش ریورز پیچ شش قرارداد و ۷ تفاهم نامه به ارزش ۳۶۰ میلیارد ریال منعقد شد.

وی ادامه داد: در بخش تامین مالی جمعی ۴۵ میلیارد ریال و جذب سرمایه ۱۵ میلیارد ریالی از دستاوردهای اینوتکس ۲۰۲۲ بوده است.