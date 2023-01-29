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۹ بهمن ۱۴۰۱، ۱۳:۵۰

اداره‌کل امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می‌کند؛

دوره مقدماتی تربیت راویان پیشرفت شامل جلسات محتوایی و مهارتی

دوره مقدماتی تربیت راویان پیشرفت شامل جلسات محتوایی و مهارتی

دوره مقدماتی آموزش رسانه‌ای راوین به همت اداره کل اموربانوان سازمان تبلیغات اسلامی ویژه رؤسای اداره تبلیغات اسلامی شهرستان‌ها، کارشناسان فرهنگی بانوان و... را برگزار می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دوره مقدماتی آموزش رسانه‌ای راوین به همت اداره کل اموربانوان سازمان تبلیغات اسلامی ویژه رؤسای اداره تبلیغات اسلامی شهرستان‌ها، کارشناسان فرهنگی بانوان، اعضای ستاد نهضت پیشرفت بانوان، اعضای شبکه خانه مادری و فعالان فرهنگی برگزار می‌شود.

این دوره شامل ۳۰ جلسه محتوایی ۸ جلسه مهارتی و ۳ جلسه برخط است که سرفصل‌های بخش محتوایی شامل جایگاه قصه در رسانه، تاریخچه شبکه‌های اجتماعی، معناسازی رخداد در شبکه‌های اجتماعی، جنگ شناختی جهاد تبیین و … و سرفصل‌های بخش مهارتی شامل فیلم‌برداری موبایلی، تدوین فیلم با موبایل، اصول نویسندگی، اصول خبرنگاری و روایت عکاسی با موبایل و… است که به صورت مجازی برگزار می‌شود.

مهلت ثبت‌نام برای شرکت در این دوره آموزشی، ۱۲ بهمن‌ماه است. فراگیران استعدادیابی شده و برگزیدگان دوره مقدماتی به دوره تخصصی حضوری راه می‌یابند. به شرکت‌کنندگان در دوره نیز گواهینامه معتبر از سوی جنبش فکری سینما انقلاب و مرکز تربیت مربی کرامت اعطا می‌شود.

علاقه‌مندان از طریق نشانی اینترنتی (https://b2n.ir/m82265) می‌توانند در دوره ثبت‌نام کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره ۰۲۱۸۸۸۹۶۲۵۲ ارتباط برقرار کنند.

کد مطلب 5695038
فاطمه علی آبادی

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