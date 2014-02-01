  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۲۰

حجت الاسلام بخشي:

دوره هاي آموزشي "بدو تبليغ" ویژه مبلغان در خراسان رضوی برگزار مي شود

دوره هاي آموزشي "بدو تبليغ" ویژه مبلغان در خراسان رضوی برگزار مي شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول امور مبلغين اداره كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي از برگزاري دوره هاي آموزشي بدو تبليغ با هدف غني سازي و به روز رساني محتوا و مطالب عنوان شده توسط مبلغان خبر داد.

حجت الاسلام علي بخشي با اعلام اينكه شروع اين دوره از 23 بهمن سال جاري خواهد بود در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: 70 نفر از روحانيون تازه وارد در اين طرح شركت خواهند كرد.

وي با بيان اينكه اين دوره هاي آموزشي در مشهد برگزار مي شود ادامه داد:‌ مدت برگزاري اين طرح چهار روز خواهد بود.

مسئول امور مبلغين اداره كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي افزود: شركت كنندگان در اين دوره ها مبلغاني از سراسر استان خراسان رضوي خواهند بود كه در دو سال گذشته وارد طرح شده اند.

بخشی با اعلام اينكه اين دوره آموزشي شامل 34 ساعت آموزش حضوري است ادامه داد: آموزش هاي غير حضوري نيز در اين طرح پيش بيني شده است.

مسئول امور مبلغين اداره كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي با بيان اينكه اين دوره آموزشي در 12 عنوان و سر فصل برگزار مي شود محل برگزاري اين دوره ها را مدرسه علميه شهيد شفيعي اعلام كرد.

حجت الاسلام بخشي با اشاره به اينكه سرفصل هاي اين دوره محتوايي و مهارتي خواهند بود، مديريت فرهنگي، مديريت مسجد و روانشناسي مخاطب را از سر فصل هاي اين دوره دانست.

وي فعاليت در فضاي مجازي و نظام سياسي اسلام را از ديگر سرفصل هاي مهم محتوايي اين دوره عنوان كرد.

مسئول امور مبلغين اداره كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي از فن رثاء و روش مصيبت خواني و روش كلاس داري به عنوان مهمترين سرفصل هاي مهارتي اين دوره آموزشي خبر داد.

حجت الاسلام بخشي با بيان اينكه روحاني كه مي خواهد به صورت طولاني در يك منطقه تبليغ كند بايد مطالعه مستمر داشته باشد افزود: هدف از برگزاري اين دوره ها غني سازي و به روز رساني محتوا و مطالب عنوان شده توسط مبلغان است.

کد مطلب 2225897

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها