امکان تغییر نتیجه وجود داشت/ در امتیازات نزدیک اشتباه کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست‌ودوم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران روز یکشنبه نهم بهمن با هفت دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد و در یکی از دیدارهای این هفته شهرداری ارومیه به مصاف لبنیات هراز آمل رفت و سه بر صفر مغلوب حریف شد.

جهانگیر سیدعباسی سرمربی شهرداری ارومیه پس از واگذاری نتیجه برابر لبنیات هراز اظهار کرد: بازی با تیم رده اولی جدول برایمان بازی سختی بود و غنای تیم ارومیه با هراز قابل مقایسه نیست.

وی ادامه داد: لبنیات بسیار خوب عمل کرد و اعتقاد دارم اگر بازیکنان جوان ما در بعضی از پوئن‌ها کم‌تجربگی نمی‌کردند، امکان تغییر نتیجه بازی وجود داشت. بسیاری از پوئن‌های نزدیک را به اشتباه از دست دادیم.

سیدعباسی درباره بازی هفته آینده شهرداری ارومیه برابر شهداب یزد گفت: امیدوارم هفته آینده جبران کرده و در مصاف با تیم رده دومی جدول نتیجه مطلوب‌تری کسب کنیم.

ولی علیپور بازیکن تیم شهرداری ارومیه هم ضمن خسته نباشید به دو تیم ارومیه و هراز گفت: مسابقه آن‌گونه که انتظار داشتیم پیش نرفت و دوست داشتیم حداقل یک امتیاز از این دیدار کسب کنیم، اما خستگی مساقرت باعث شد نتوانیم عملکرد خوبی داشته باشیم.

وی افزود: خستگی بازی با پاس گرگان و مسیر طولانی سفر باعث شد از نظر بدنی در حالت ایده‌آل قرار نداشته باشیم. سعی می‌کنیم با ریکاوری خوب مقابل شهداب یزد پرقدرت ظاهر شویم و نتیجه لازم را کسب کنیم.

تیم‌های فولاد سیرجان ایرانیان، گیتی‌پسند اصفهان، مس رفسنجان، سایپا تهران، هورسان رامسر، لبنیات هراز آمل و شهداب یزد در دیدارهای هفته بیست‌ودوم لیگ برتر مردان مقابل حریفان به پیروزی رسیدند.

* علیرضا طاهری نیا