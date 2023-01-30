کتاب چهارجلدی «عوامل موثر بر اقناع» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره چهار جلدی «عوامل مؤثر بر اقناع؛ ارتباطات و نگرشها در قرن بیستویکم» تألیف ریچارد ام پرلوف با ترجمه زهرا ملکلی بهتازگی توسط انتشارات سروش منتشر و روانه بازار نشر شده است.
«عوامل مؤثر بر اقناع؛ ارتباطات و نگرشها در قرن بیستویکم» همراستا با تغییرات سریع دنیای اقناع در قرن بیستویکم، نشان میدهد که نظریهها و پژوهشها چگونه به شرح دوران دیجیتال کنونی پرداخته و متناسب با آن هستند و مانند گذشته پیامدهای اخلاقی و موضوعات مهم زمانۀ فعلی را مورد توجه قرار میدهد.
در ویراست هفتم ایناثر که به فارسی ترجمه شده، به موارد زیر پرداخته شده است:
تعاریف بهروزشده عبارات مهم این حوزه در ارتباط با کاربردهای امروزی؛ یکپارچهسازی نظریههای اقناع و فراگیری تأثیرگذاری آنلاین؛ مثالها و موارد جدید جهت توضیح رویکرد ارتباطات اقناعی به پویشهای سلامت، نگرشها، جاذبههای ارتباطگر، ناهماهنگی و اخلاق؛ و تأملی عمیق بر جدیدترین مطالب و تحقیقات صورتگرفته در این حوزه. در این ویراست، مبانی علوم ارتباطات و روانشناسی بهطور کامل برای دانشجویان کارشناسی توضیح داده شدهاند تا بتوانند به مفاهیم اصلی و کاربردهای ارتباطات اقناعی امروزه دسترسی پیدا کنند.
در پیشگفتار این کتاب آمده است:
به سنت شش ویراست گذشته، سعی کردهام که سرزندگی و پرمایگی اقناع در زندگی روزمره را منتقل کرده و کتاب درسی خشک و بیروحی تألیف نکنم، بلکه کتابی جذاب درباره ارتباطات اقناعی ارائه دهم. با این وجود، نظریه و پژوهش، یعنی چارچوبهایی که تفسیرکننده تمام مطالب هستند، هنوز هم هسته اصلی این کتاب هستند. تغییرات ویژه این ویراست به شرح زیر است:
در فصل ۱ به شرح دروغپردازیهای پنهان دیجیتال پرداخته و اشاره کردهام که این دروغپردازیها متأسفانه به ویژگی اقناع امروزی تبدیل شدهاند. در فصل ۲ مبحث مسائل تعریفی پیچیده را گسترش داده و به بررسی گزارشهای سوءاستفاده جنسی در دوران هشتگ» من هم» از دریچه طیف اجبار-اقناع پرداخته و به ماهیت اجباری آن توجه بیشتری معطوف داشتهام. همچنین در این فصل مبحث گستردهای در رابطه با پروپاگاندا و تعریف کاملی از آن، شامل دروغ پراکنیهای دیجیتال و نقاط مبهم ارائه شده است.
در فصل ۳ به معرفی بحران تکرارپذیری در روانشناسی اجتماعی که سروصدای زیادی هم به پا کرده است پرداختهام. مشکلات موجود در تکرارکردن پژوهشهای اصلی در حوزه اقناع را بررسی کرده و ضمن تأکید بر اهمیت تکرار، رویکرد تکرار و مسائل پیچیدهای که به وجود میآورد را با نگاه منتقدانه بررسی کردهام. در فصل ۴ مطالعات اخیر در حوزه نگرشها ارائه شده است و بههمین منظور، مبحث جدیدی در رابطه با ارزشهای لیبرال / محافظهکارانه و مثال معاصری از نگرشهای نمادین در مورد مهاجرت ارائه شدهاند. در فصل ۵ با ارائه کادری درباره مخالفان واکسیناسیون و مقدمه جامعی بر نظریه پیشزمینهسازی و کاربردهای آن، مبحث گستردهتری درباره نگرشهای قوی ارائه دادهام. در فصل ۶ ضمن توجه به عملکردهای نگرش و ثبات نگرش-رفتار، پژوهشهای جدید را بررسی کرده و کاربردهای عمل منطقی و رفتار برنامهریزی شده را در یکی از مشکلات حوزه سلامت که این روزها بسیار رایج شده است بررسی کردهام: نگرشها و رفتار نوجوانان نسبت به سیگار الکترونیکی «جول». در فصل ۷ ضمن شرح سنجش نگرش، به نگرشهای جنسیتی همجنس، تراجنسیتی و غیردودویی نیز پرداختهام.
در فصل ۸ که اولین فصل بخش سوم است، پژوهشهای جدید و نمونههایی از مدل اقناعی احتمال موشکافی در فضای آنلاین ارائه شده است. در فصل ۹ با تمرکز بر کاریزما و آزمایش میلگرام، بخش کاریزما گسترش یافته و ماهیت دشوار کاریزمای دونالد ترامپ و همچنین مبحث کاملی درباره ارزیابی مجدد میلگرام در رابطه با مطالعات و یافتههای جدید بررسی شدهاند. در فصل ۱۰ به بررسی جنبههای امروزی اعتبار، از جمله مسائلی درباره افول تخصص و همچنین بسیاری از کاربردهای جدید جذابیت اجتماعی پرداختهام. در فصل ۱۱ با تمرکز بر عوامل مرتبط با پیام، به ارائه مطالب بهروز درباره شواهد و روایت پرداختهام، نکات این دو در حوزه تغییر اقلیم را شرح دادهام و همچنین کاربردی از پژوهش زبانی را در رابطه با نحوه روشنگری آن در مورد نقش اعتبار و جنسیت در ماجرای جنجالی اتهام واردشده به برت کاوانا، قاضی دستیار دیوان عالی آمریکا از سوی کریستین بلازی فورد و پاسخ کاوانا در جلسه دادرسی کمیته قضائی سنای آمریکا بررسی کردهام. دو فصل بعدی، یعنی فصلهای ۱۲ و ۱۳ که به ترتیب درباره جاذبههای عاطفی و ناهماهنگی شناختی هستند، مملو از پژوهشهای جدید در زمینههای تجربی مطالعات حوزه اقناع هستند.
در بخش پایانی کتاب، در فصل ۱۴ که به بررسی اقناع میانفردی پرداختهام، کاربردهای جدید این مقوله را در خصوص بحران داروهای شبهافیونی ارائه دادهام. فصل ۱۵ تا حد زیادی بازنگری شده است و بخشهای جدیدی درباره روانشناسی بازاریابی از طریق افراد تأثیرگذار و اخلاق بازاریابی در دوران نقض حریم خصوصی اضافه شدهاند. در فصل ۱۶ که آخرین فصل این کتاب است با ارائه مثالهایی از فضای آنلاین، ناهمگونیها و مطالعات جدیدتر و همچنین مبحث پویشهای سلامت در عصر آنلاین، به پژوهشهای قدیمی بازاریابی سلامت بیشتر پرداخته شده است.
ریچارد ام. پرلوف، پروفسور علوم ارتباطات، روانشناسی و علوم سیاسی در دانشگاه ایالتی کلیولند و محققی برجسته در حوزههای اقناع و رسانه است. کتاب پویایی اقناع، که شناختهشدهترین اثر اوست، مروری بر نظریهها و پژوهشهای اقناع، و نظریهها و پژوهشهای روانشناختی مرتبط با اقناع دارد و همچنین کاربرد اقناع را در حوزههای مختلف از جمله سیاست، تبلیغات، مذهب، بازاریابی، بهداشت، درمان و… بررسی میکند. در این کتاب به ذهن انسان و آسیبپذیری آن در برابر ارتباطات اقناعی و همچنین عامل پیام پرداخته شده است که هر دو نقشهایی اساسی در روانشناسی اقناع دارند. به عقیده پرلوف، اقناع هم آزادیبخش و هم آسیبزننده است؛ آزادیبخش است، زیرا این ماه هستیم که تصمیم میگیریم نظر خود را عوض کنیم و آسیبزننده است به این دلیل که اقناعگران نابکار در موارد بسیاری از قدرت خود سوءاستفاده میکنند تا مردم را به انجام اعمالی خلاف خواستهشان مجاب کنند.
اینکتاب چهارجلدی با ۹۲۲ صفحه وزیری و قیمت دوره ۴۰۵ هزار تومان عرضه شده است.
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