اکران آثار سینمایی جشنواره فیلم فجر برای فعالان هنری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اندیشه، همزمان با آغاز چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر، فرهنگسرای اندیشه برنامه اکران آثار سینمایی حاضر در این جشنواره را برای جمعی از فعالان فرهنگی و رسانه‌ای برگزار می‌کند.

این اکران‌ها همزمان با آغاز اکران‌های مردمی از ۱۲ بهمن ماه شروع می شود و تا آخر جشنواره ادامه خواهد داشت. در هر روز ۲ سانس اکران آثار برقرار است و هر روز در ساعت‌های ۱۵:۳۰ و ۲۰:۳۰ فیلم‌های جشنواره به نمایش درمی‌آیند.

فرهنگسرای اندیشه با در اختیار داشتن باشگاه فیلم فعال و کانون‌های سینمایی، فعالیت‌هایی را در این عرصه انجام می‌دهد. این اکران‌ها نیز با حضور فعالان این عرصه برگزار خواهد شد.