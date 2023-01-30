اکران آثار سینمایی جشنواره فیلم فجر برای فعالان هنری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اندیشه، همزمان با آغاز چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر، فرهنگسرای اندیشه برنامه اکران آثار سینمایی حاضر در این جشنواره را برای جمعی از فعالان فرهنگی و رسانهای برگزار میکند.
این اکرانها همزمان با آغاز اکرانهای مردمی از ۱۲ بهمن ماه شروع می شود و تا آخر جشنواره ادامه خواهد داشت. در هر روز ۲ سانس اکران آثار برقرار است و هر روز در ساعتهای ۱۵:۳۰ و ۲۰:۳۰ فیلمهای جشنواره به نمایش درمیآیند.
فرهنگسرای اندیشه با در اختیار داشتن باشگاه فیلم فعال و کانونهای سینمایی، فعالیتهایی را در این عرصه انجام میدهد. این اکرانها نیز با حضور فعالان این عرصه برگزار خواهد شد.
نظر شما