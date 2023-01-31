به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست‌وسوم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران روز چهارشنبه ۱۲ بهمن با هفت دیدار در شهرهای گرگان، اصفهان، ارومیه، گنبد، تهران، اردکان و سیرجان پیگیری می‌شود.

تیم لبینات هراز آمل که با ۱۷ برد و ۴۹ امتیاز صدر جدول را برای هفدهمین هفته متوالی در اختیار دارد، این هفته در گرگان میهمان پاس است. پاسی که در دیدار رفت سه بر صفر مغلوب شد و حالا برای جبران این نتیجه در بازی خانگی به میدان می‌رود.

پاس گرگان با ۱۲ برد و ۳۷ امتیاز در جایگاه ششم جدول است و در صورت پیروزی که کار آسانی برای این تیم نیست، احتمالا در جدول مسابقات صعودی یک پله‌ای خواهد داشت. البته نتیجه دیدار پیکان و نیان نیز در این موضوع تاثیر گذار است.

تیم شهداب یزد مدافع عنوان قهرمانی که هم اکنون با ۱۷ برد و ۴۷ امتیاز همچون سایه لبینات را تعقیب می‌کند، این هفته میهمان شهرداری ارومیه است و در سالن غدیر این شهر به دنبال هجدهمین پیروزی خود به میدان می‌آید.

شهرداری ارومیه (۹ برد، ۲۵ امتیاز و رتبه دهم) هم که در هفته بیست‌ودوم مغلوب لبنیات صدرنشین شده بود، این هفته برای دفاع از اعتبار والیبال ارومیه تلاش می‌کند و امیدوار است با شکست مدافع عنوان قهرمانی به این هدف دست یابد.

دیدار رفت دو تیم سه بر یک به سود شهداب به پایان رسید و جبران این نتیجه یکی دیگر از اهداف شاگردان جهانگیر سیدعباسی در تقابل با نماینده یزد است تا تعداد بردهای خود را دو رقمی کنند.

یکی از جذابیت‌های این مسابقه رقابت محمدرضا تندروان در تیم شهداب با شاگردان قبلی خود در شهر ارومیه است. تندروان در سال ۱۴۰۰ هدایت تیم شهرداری ارومیه را در لیگ برتر مردان به عهده داشت و با این تیم به مقام پنجم مشترک دست یافت.

پیکانی‌ها این هفته در سالن فدراسیون میزبان نماینده مشهد هستند و امیدوارند با شکست حریف در بازی خانگی، فاصله ایجاد شده خود با تیم‌های لبنیات و شهداب در جدول را کاهش دهند.

از نظر جایگاه در جدول مسابقات، دیدار پیکان و نیان یکی از دیدارهای حساس هفته بیست‌وسوم لیگ برتر مردان است زیرا پیکان با ۱۵ برد و ۴۷ امتیاز در رتبه سوم قرار دارد و نیان الکترونیک با ۱۲ برد و ۳۸ امتیاز در جایگاه پنجم است.

مسابقه دور رفت دو تیم نیز سه بر دو به سود نیان به پایان رسید و شاگردان پیمان اکبری در تیم خودروساز پیکان به دنبال جبران این ناکامی در تهران هستند.

تاکنون صعود سه تیم لبنیات هراز آمل، شهداب یزد و پیکان تهران به مرحله پلی‌آف قطعی شده است و تیم هورسان رامسر این هفته در سیرجان به دنبال کسب سهمیه چهارم است.

نماینده رامسر در حال حاضر با ۱۴ برد و ۴۱ امتیاز در رتبه چهارم جدول قرار دارد و فولاد سیرجان نیز با ۱۲ برد و ۳۷ امتیاز در جایگاه هفتم است. هورسان در مسابقه دور رفت سه بر یک به پیروزی رسید و این هفته در تلاش برای تکرار این برد در خانه حریف است.

تیم‌های ایفاسرام اردکان و راه‌یاب ملل مریوان در دیدار شماره ۱۶۰ لیگ برتر مردان در سالن آیت‌اله خاتمی به مصاف یکدیگر می‌روند. شاگردان علیرضا طلوع‌کیان در تیم اردکان که در دو هفته اخیر برابر تیم‌های قعرجدولی مس و سایپا مغلوب شدند، محکوم به شکست حریف در این مسابقه خانگی هستند تا از نظر انگیزه و مسایل روانی ریکاوری شوند.

ایفاسرام با ۱۰ برد و ۳۲ امتیاز در رتبه هشتم جدول است و در صورت شکست برابر حریف در این هفته شاید جایگاه هشتمی را از دست بدهد و با توجه به دیدارهای سخت پیش رو تا پایان مرحله مقدماتی این موضوع برای نماینده اردکان نگران کننده خواهد بود. از سوی دیگر مریوان در مسابقه دور رفت سه بر یک مغلوب شد و در این هفته به دنبال جبران این ناکامی است.

تیم گیتی‌پسند اصفهان که با ۱۰ برد، ۲۹ امتیاز و جایگاه نهمی جدول در صدد صعود به رتبه‌های بهتر است، این هفته در بازی خانگی میزبان مس رفسنجان (۶ برد، ۲۰ امتیاز و رتبه سیزدهم) است.

با توجه به این‌که مس هنوز به پلی‌آف و یا فرار از منطقه قرمز (چهار تیم پایانی جدول) امید دارد، این مسابقه چالش جدی برای سرمربی جدید این تیم یعنی محمد محمدکاظم خواهد بود.

در آخرین مسابقه هفته بیست‌وسوم مرحله مقدماتی لیگ برتر مردان تیم شهرداری گنبد (۸ برد، ۲۳ امتیاز و رتبه یازدهم) میزبان سایپا تهران (چهار برد، ۱۶ امتیاز و جایگاه چهاردهم) است.

دیدار دور رفت دو تیم سه بر دو به نفع گنبد به پایان رسید و تیم میزبان در این مسابقه به دنبال تکرار این برد با اهمیت است تا رتبه خود در جدول را بهبود بخشد. از سوی دیگر سایپا که امیدی به پلی‌آف ندارد، برای فرار از منطقه خطر جدول محکوم به برد در این مسابقه است و این موضوع جدال دو تیم را حساس خواهد کرد.

نکته دیگر این مسابقه جدال عظیم جزیده با نماینده زادگاهش است که سابقه هدایت گنبد را نیز در پرونده کاری خود دارد، بنابراین این موضوعات جذابیت‌های این مسابقه را دوچندان می‌کند.

برنامه کامل هفته بیست‌وسوم لیگ برتر مردان به قرار زیر است:

* گیتی‌پسند اصفهان – مس رفسنجان - سالن مخابرات، ساعت ۱۵

* شهرداری ارومیه – شهداب یزد - سالن غدیر، ساعت ۱۵

* شهرداری گنبد – سایپا تهران - سالن المپیک، ساعت ۱۵

* پیکان تهران – نیان الکترونیک خراسان - سالن فدراسیون، ساعت ۱۵

* ایفاسرام اردکان – راه‌یاب ملل مریوان - سالن آیت‌اله خاتمی، ساعت ۱۵

* فولاد سیرجان ایرانیان – هورسان رامسر - سالن امام علی (ع)، ساعت ۱۵

* پاس گرگان – لبنیات هراز آمل - سالن امام خمینی (ره)، ساعت ۱۶

* علیرضا طاهری نیا