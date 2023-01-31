به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، کارکرد مدام برخی سیستم‌های هیدرولیک به اندازه‌ای مهم است که حتی یک لحظه خاموشی یا توقف این سیستم‌ها ضررهای جبران ناپذیری را به دنبال دارد. اما به دلایل مختلف انواع پمپ‌های هیدرولیک دچار آسیب و خرابی می‌شوند و بعضی از قطعات آن‌ها دیگر قابل استفاده نیستند. در این شرایط اولین گزینه‌ای که به ذهن هر کسی می‌رسد، تعویض پمپ است؛ از طرف دیگر بسیاری از صنعتگرها به منظور کاهش هزینه‌ها، ترجیح می‌دهند که پمپ را تعمیر کنند. در این مقاله به این موضوع مهم می‌پردازیم که تعمیر پمپ هیدرولیک صنعتی نسبت به تعویض پمپ بهتر است یا نه. فقط ۵ دقیقه مطالعه این مطلب ساده و کاربردی کافی است تا بهترین تصمیم را بگیرید.

آیا پمپ هیدرولیک تعمیر می‌شود؟

خوشبختانه در صنعت هیدرولیک، طیف گسترده‌ای از محصولات مانند پمپ هیدرولیک، موتورها و شیرها قابل تعمیر هستند؛ البته امکان تعمیر پمپ هیدرولیک به نوع آن پمپ بستگی دارد. اکثر پمپ‌های مورد استفاده در صنایع هیدرولیک را می‌توان تعمیر کرد و لزوماً نیازی نیست که با پرداخت هزینه‌ای به مراتب بیشتر، پمپ جدیدی تهیه کنید.

معرفی پمپ‌های هیدرولیکی قابل تعمیر؛ برای تعویض دست نگه دارید

به طور کلی پمپ‌های هیدرولیک به‌کاررفته در صنعت از نظر طرز کار به سه دسته؛ پمپ دنده‌ای، پیستونی و پره‌ای تقسیم می‌شوند. در این بخش می‌خوانید که کدام نوع پمپ قابل تغییر است و با کدام یک از این پمپ‌ها در صورت خرابی باید برای همیشه خداحافظی کنید.

تعمیر پمپ هیدرولیک صنعتی دنده‌ای؛ پمپ‌هایی گران‌قیمت و پرفشار

همان طور که از نام این پمپ‌ها پیداست، در پمپ دنده‌ای عملکرد مکش و دهش سیال توسط یک یا دو دنده انجام می‌شود. در پمپ‌های مختلف دنده‌ها به شیوه‌ها و اشکال متفاوتی کنار هم قرار می‌گیرند و ساختار یک پمپ دنده‌ای را شکل می‌دهند. این پمپ‌ها در دو نوع دنده داخلی و دنده خارجی طراحی و عرضه می‌شوند.

دنده داخلی‌ها پمپ‌های گران قیمت و پرفشاری هستند که برای نگهداری‌شان به روغن‌های خاصی نیاز است. این پمپ‌ها کارایی چندانی در دستگاه‌های عمومی و پرمصرف ندارند. از طرف دیگر، پمپ‌های دنده خارجی کاربرد بیشتر و قیمت کمتری دارند؛ اما قابل تعمیر نیستند. در واقع حتی اگر پمپ هیدرولیک رکسروت نیز تهیه کنید، پمپ دنده‌ای یک بار مصرف است و در صورت خرابی نمی‌توان آن را تعمیر کرد.

تعمیر پمپ هیدرولیک صنعتی پیستونی؛ پمپ‌هایی قابل تعمیر و پرکاربرد

خوشبختانه پمپ‌های پیستونی قابل تعمیر هستند و صرفاً با پرداخت هزینه‌ای به مراتب کمتر از خرید یک پمپ نو، می‌توانید نقص پمپ را برطرف کنید.

تعمیر پمپ هیدرولیک صنعتی پره‌ای؛ ساده‌ترین روش تعمیر از طریق تعویض کارتریج

سومین نوع از پمپ‌های هیدرولیک، پمپ‌های پره‌ای هستند که به نام‌های پمپ کارتریجی یا تیغه‌ای هم شناخته می‌شوند. این پمپ‌ها از دو قسمت پوسته و کارتریج تشکیل شده‌اند. معمولاً احتمال فرسودگی پوسته کم است، اما در صورتی که اصول نگهداری رعایت نشود، به کارتریج آسیب‌های جدی وارد می‌شود. در چنین شرایطی می‌توان پمپ‌های پره‌ای را از طریق تعویض کارتریج تعمیر کرد.

مزیت‌های تعمیر پمپ هیدرولیک صنعتی

نیم نگاهی به قیمت انواع وسایل مورداستفاده در سیستم‌های هیدرولیک مانند قیمت یونیت هیدرولیک کافی است تا اهمیت تعمیر، و نه تعویض این قطعات را درک کنید. برای مثال حتی اگر هنوز نسبت به تعمیر پمپ هیدرولیک ماشین راهسازی یا سایر سیستم‌های هیدرولیک شک دارید، در ادامه همراه ما باشید.

افزایش طول عمر پمپ بعد از تعمیر؛ مهم‌ترین مزیت تعمیر پمپ

اولین مزیت تعمیر پمپ هیدرولیک صنعتی این است که پمپ بعد از تعمیر مختصر یا تعویض بعضی از قطعات آن تا سال‌ها کارکرد صحیحی در سیستم موردنظر شما خواهد داشت. بعضی از کاربران این سیستم‌ها، درباره کارایی مناسب پمپ بعد از تعمیر شدن شک دارند و به همین دلیل ترجیح می‌دهند پمپ جدیدی تهیه کنند.

صرفه‌جویی در هزینه‌ها با تعمیر پمپ هیدرولیک صنعتی

پمپ‌های هیدرولیک به ویژه از برندهای معروف و معتبری مانند رکسروت قیمت چندان پایینی ندارند؛ بنابراین تعویض پمپ‌ها اصلاً منطقی و مقرون به صرفه نیست. از طرف دیگر با شرایط اقتصادی موجود، بسیار مهم است که تا حد امکان هزینه‌های کارخانه و تولیدی‌تان را کاهش دهید. برای تعمیر پمپ‌ها نسبت به تعویض و خرید یک پمپ نو، هزینه کمتری نیاز است.

عیب‌یابی سیستم هیدرولیک در حین فرایند تعمیر

اگر پمپ خراب را تعویض کنید، هیچ وقت متوجه علت خرابی پمپ نمی‌شوید و چه بسا در آینده مجدداً پمپ هیدرولیک سیستم از کار بیفتد. در حین فرایند تعمیر پمپ، متخصصان ایرادهای دستگاه را پیدا کرده و به عبارتی عیب‌یابی می‌کنند. به‌یاد داشته باشید که تعمیر پمپ هیدرولیک را به متخصصین و کارشناسان باتجربه بسپارید.

هیدشاپ؛ مرکز تعمیر پمپ هیدرولیک آماده عیب‌یابی سیستم‌های هیدرولیکی

در این مقاله هر آنچه را که لازم است درباره تعمیر پمپ هیدرولیک صنعتی بدانید، در اختیار شما قرار دادیم. به طور خلاصه در بسیاری از مواقع می‌توان خرابی پمپ هیدرولیک را به سادگی و با کمترین هزینه تعمیر و از پمپ مجدداً در سیستم‌های هیدرولیکی استفاده کرد. با توجه به اهمیت سیستم‌های هیدرولیمی باید برای کاهش هزینه‌ها، پیش از خرید و تعویض پمپ هیدرولیک با متخصصین درباره مشکلات و ایرادهای آن صحبت کنید.

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