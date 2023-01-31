اعزام ۳گروهان از نیروهای یگان ویژه به مناطق زلزله زده خوی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رحیم جهانبخش در تشریح فعالیت‌های انتظامی آذربایجان غربی در مناطق زلزله زده اظهار کرد: تمهیدات لازم برای ارائه هر گونه خدمات مطلوب امنیتی، انتظامی، ترافیکی، مشاوره‌ای و امدادی در مناطق زلزله زده استان پیش بینی و در حال انجام است.

وی با بیان اینکه در جهت تأمین امنیت و پیشگیری از سرقت مناطق زلزله زده تمهیدات لازم اندیشیده شده و تعداد ۳ گروهان از نیروهای یگان ویژه به منطقه زلزله زده اعزام شده است، تأکید کرد: علاوه بر اینکه تأمین نظم و امنیت در مناطق آسیب دیده از زلزله را به عنوان یک اولویت جدی دنبال و عملیاتی می‌کنیم، با بسیج و اعزام نیرو، گسیل امکانات و تجهیزات لازم از همه رده‌ها و پلیس‌های تخصصی در کنار هموطنان عزیزمان خواهیم بود.

سردار جهانبخش ضمن هشدار به افرادی که سعی در برهم زدن بار روانی و تشویش اذهان عمومی دارند، تأکید کرد: پلیس فتا و پاوا استان به صورت شبانه روزی تمامی تحرکات مجازی را رصد نموده و با افرادی که در این شرایطی که همنوعانمان نیاز به آرامش دارند، سعی در تشویش اذهان عمومی، افزایش بار روانی، بی تأثیر جلوه دادن اقدامات صورت گرفته و انتشار اخبار و مطالب کذب دارند، برابر قانون قاطعانه برخورد می‌نماید.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی افزود: از همان دقایق اولیه وقوع زلزله، پلیس ضمن تلاش برای تأمین و برقراری نظم و امنیت، اقدامات لازم را برای سرعت بخشی به خدمات دهی، امدادرسانی و رسیدگی به هموطنان آسیب دیده را در دستور کار خود قرار داده اند و این روند تا بازگشت شرایط به حالت عادی ادامه دارد.

وی یادآور شد: کارکنان انتظامی یاور و مددکار مردم زلزله زده بوده و این اقدامات پلیس در راستای افزایش رضایتمندی مردم و ارتقا سرمایه اجتماعی پلیس در جامعه است.

سردار جهانبخش خاطر نشان کرد: با حضور در مناطق زلزله زده این اطمینان را به مردم عزیز دادیم که در کنار سایر نهادهای امدادی و دستگاه‌های درگیر در این مأموریت، فقط به امنیت، آرامش، سلامت و رفع مشکلات مردم عزیز فکر می‌کنیم و این انتظار را از مردم عزیز داریم تا با پلیس و سایر دستگاه‌ها که در این مناطق به صورت مستمر حضور پیدا می‌کنند، همکاری لازم را داشته باشند.