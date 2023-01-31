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۱۱ بهمن ۱۴۰۱، ۱۰:۲۹

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی خبر داد؛

اعزام ۳گروهان از نیروهای یگان ویژه به مناطق زلزله زده خوی

اعزام ۳گروهان از نیروهای یگان ویژه به مناطق زلزله زده خوی

ارومیه - فرمانده انتظامی آذربایجان غربی از اعزام ۳ گروهان از نیروهای یگان ویژه به منطقه زلزله زده خوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رحیم جهانبخش در تشریح فعالیت‌های انتظامی آذربایجان غربی در مناطق زلزله زده اظهار کرد: تمهیدات لازم برای ارائه هر گونه خدمات مطلوب امنیتی، انتظامی، ترافیکی، مشاوره‌ای و امدادی در مناطق زلزله زده استان پیش بینی و در حال انجام است.

وی با بیان اینکه در جهت تأمین امنیت و پیشگیری از سرقت مناطق زلزله زده تمهیدات لازم اندیشیده شده و تعداد ۳ گروهان از نیروهای یگان ویژه به منطقه زلزله زده اعزام شده است، تأکید کرد: علاوه بر اینکه تأمین نظم و امنیت در مناطق آسیب دیده از زلزله را به عنوان یک اولویت جدی دنبال و عملیاتی می‌کنیم، با بسیج و اعزام نیرو، گسیل امکانات و تجهیزات لازم از همه رده‌ها و پلیس‌های تخصصی در کنار هموطنان عزیزمان خواهیم بود.

سردار جهانبخش ضمن هشدار به افرادی که سعی در برهم زدن بار روانی و تشویش اذهان عمومی دارند، تأکید کرد: پلیس فتا و پاوا استان به صورت شبانه روزی تمامی تحرکات مجازی را رصد نموده و با افرادی که در این شرایطی که همنوعانمان نیاز به آرامش دارند، سعی در تشویش اذهان عمومی، افزایش بار روانی، بی تأثیر جلوه دادن اقدامات صورت گرفته و انتشار اخبار و مطالب کذب دارند، برابر قانون قاطعانه برخورد می‌نماید.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی افزود: از همان دقایق اولیه وقوع زلزله، پلیس ضمن تلاش برای تأمین و برقراری نظم و امنیت، اقدامات لازم را برای سرعت بخشی به خدمات دهی، امدادرسانی و رسیدگی به هموطنان آسیب دیده را در دستور کار خود قرار داده اند و این روند تا بازگشت شرایط به حالت عادی ادامه دارد.

وی یادآور شد: کارکنان انتظامی یاور و مددکار مردم زلزله زده بوده و این اقدامات پلیس در راستای افزایش رضایتمندی مردم و ارتقا سرمایه اجتماعی پلیس در جامعه است.

سردار جهانبخش خاطر نشان کرد: با حضور در مناطق زلزله زده این اطمینان را به مردم عزیز دادیم که در کنار سایر نهادهای امدادی و دستگاه‌های درگیر در این مأموریت، فقط به امنیت، آرامش، سلامت و رفع مشکلات مردم عزیز فکر می‌کنیم و این انتظار را از مردم عزیز داریم تا با پلیس و سایر دستگاه‌ها که در این مناطق به صورت مستمر حضور پیدا می‌کنند، همکاری لازم را داشته باشند.

کد مطلب 5696825

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