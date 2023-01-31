به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قادری در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۱ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص عملکرد تبصره‌های درآمدی لایحه بودجه سال جاری بیان کرد: در واگذاری املاک، مستغلات و دارایی دستگاه‌های دولتی در طول سال‌های گذشته شاهد بودیم که همواره در بودجه آورده می‌شد اما آن طور که باید و شاید عملیاتی نمی‌شد.

وی بیان کرد: با توجه به تدبیر سران قوا و تأیید مقام معظم رهبری هیأت عالی واگذاری املاک و دارایی‌ها شکل گرفته است. برخی‌ها این نگاه را دارند که با این اقدام از اختیارات مجلس شورای اسلامی کاسته می‌شود اما واقعیت این است که برای انجام واگذاری‌ها نباید فشار دستگاه‌های نظارتی وجود داشته باشد و از سوی دیگر باید تحکم به دستگاه‌ها صورت گیرد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته این مصوبه دو ایراد عمده دارد. اول اینکه علاوه بر وزارت آموزش و پرورش و بهداشت در سایر بخش‌ها نیز ۱۰۰ درصد درآمدهای حاصله از واگذاری‌ها باید به خود دستگاه‌ها اختصاص یابد تا انگیزه ایجاد شود و از سوی دیگر حتماً باید واگذاری‌ها از طریق مزایده صورت گیرد تا این شائبه که در فضای غیررقابتی قرار است اموال دولتی واگذار شود، کنار رود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در لایحه بودجه سال آتی شاهد رشد درآمدهای مالیاتی هستیم. در کشور ما نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی از استانداردهای دنیا پایین‌تر است و در حالی که سازمان امور مالیاتی می‌تواند با ابزارهای در دست خود جلوی فرار مالیاتی را بگیرد.

قادری گفت: در بحث درآمدهای نفتی باید محتاط‌تر عمل کرد، چرا که فروش یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت با نرخ ۸۵ دلار خیلی واقعی به نظر نمی‌رسد.