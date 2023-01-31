به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «یوری ایگنات»، سخنگوی نیروهای مسلح اوکراین در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی «رادا»» اعلام کرد که ارتش اوکراین ابزارهای لازم برای مقابله با موشک‌های بالستیک ایران را در اختیار ندارد.

این مقام اوکراینی بار دیگر مدعی شد که «روسیه همچنان به دنبال خرید پهپادهای ایرانی و موشک‌های ذوالفقار و فتح ایران است، ما ابزار لازم برای مقابله با این نوع موشک‌ها را نداریم».

مقامات و رسانه‌های آمریکا و غرب و اوکراین در حالی از ماه‌ها پیش مدعی استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین شده‌اند که مقامات ارشد کشورمان و روسیه آشکارا اعلام کرده‌اند که ایران هیچ گونه سلاح و پهپادی برای استفاده در جنگ اوکراین به روسیه نفروخته است. اکنون نیز مدعی هستند که روسیه در تلاش برای خریداری موشک‌های بالستیک ایران است.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره ادعای مقامات اوکراین مبنی بر فروش پهپادهای ایران به روسیه گفت: متأسفانه اخباری منتشر می‌شود که مبتنی بر اهداف سیاسی است و عمدتاً از سوی منابع رسانه غربی نیز به آنها دامن زده می‌شود. ایران بارها اعلام کرده که یک طرف جنگ بین روسیه و اوکراین نیست. ایران هیچ سلاحی را برای هیچکدام از طرفین جنگ صادر نکرده است. همانطور که بارها گفته‌ایم سیاست خارجی ایران مبتنی بر مخالفت با جنگ است و درباره جنگ در اوکراین نیز ما مخالف جنگ هستیم و متناسب با ظرفیت‌های خود تلاش کرده و می‌کنیم که رویکرد نظامی در این زمینه خاتمه پیدا کند.

کنعانی در ادامه تأکید کرد: این طنز تلخ سیاسی است که کشورهایی که خودشان صادر کننده میلیاردها دلار اسلحه و تجهیزات نظامی به یک طرف جنگ هستند کشور دیگری را به ارسال اسلحه به یک طرف جنگ متهم می‌کند و جنگ تبلیغاتی و روانی علیه ایران راه می‌اندازند. آنها اگر طرفدار صلح و ایجاد راهکار سیاسی در جنگ اوکراین هستند این میزان ارسال اسلحه برای یک طرف جنگ از سوی آنها چه معنایی دارد؟ این یک رفتار متناقض است. ما برای حل این بحران به دنبال راهکار سیاسی هستیم و از راهکارهای سیاسی استقبال می‌کنیم.

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