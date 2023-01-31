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۱۱ بهمن ۱۴۰۱، ۱۱:۴۲

اوکراین: توانایی مقابله با موشک‌های بالستیک ایران را نداریم

اوکراین: توانایی مقابله با موشک‌های بالستیک ایران را نداریم

سخنگوی نیروهای مسلح اوکراین می‌گوید ارتش این کشور ابزار و توانایی لازم برای مقابله با موشک‌های بالستیک ایران را در اختیار ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «یوری ایگنات»، سخنگوی نیروهای مسلح اوکراین در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی «رادا»» اعلام کرد که ارتش اوکراین ابزارهای لازم برای مقابله با موشک‌های بالستیک ایران را در اختیار ندارد.

این مقام اوکراینی بار دیگر مدعی شد که «روسیه همچنان به دنبال خرید پهپادهای ایرانی و موشک‌های ذوالفقار و فتح ایران است، ما ابزار لازم برای مقابله با این نوع موشک‌ها را نداریم».

مقامات و رسانه‌های آمریکا و غرب و اوکراین در حالی از ماه‌ها پیش مدعی استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین شده‌اند که مقامات ارشد کشورمان و روسیه آشکارا اعلام کرده‌اند که ایران هیچ گونه سلاح و پهپادی برای استفاده در جنگ اوکراین به روسیه نفروخته است. اکنون نیز مدعی هستند که روسیه در تلاش برای خریداری موشک‌های بالستیک ایران است.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره ادعای مقامات اوکراین مبنی بر فروش پهپادهای ایران به روسیه گفت: متأسفانه اخباری منتشر می‌شود که مبتنی بر اهداف سیاسی است و عمدتاً از سوی منابع رسانه غربی نیز به آنها دامن زده می‌شود. ایران بارها اعلام کرده که یک طرف جنگ بین روسیه و اوکراین نیست. ایران هیچ سلاحی را برای هیچکدام از طرفین جنگ صادر نکرده است. همانطور که بارها گفته‌ایم سیاست خارجی ایران مبتنی بر مخالفت با جنگ است و درباره جنگ در اوکراین نیز ما مخالف جنگ هستیم و متناسب با ظرفیت‌های خود تلاش کرده و می‌کنیم که رویکرد نظامی در این زمینه خاتمه پیدا کند.

کنعانی در ادامه تأکید کرد: این طنز تلخ سیاسی است که کشورهایی که خودشان صادر کننده میلیاردها دلار اسلحه و تجهیزات نظامی به یک طرف جنگ هستند کشور دیگری را به ارسال اسلحه به یک طرف جنگ متهم می‌کند و جنگ تبلیغاتی و روانی علیه ایران راه می‌اندازند. آنها اگر طرفدار صلح و ایجاد راهکار سیاسی در جنگ اوکراین هستند این میزان ارسال اسلحه برای یک طرف جنگ از سوی آنها چه معنایی دارد؟ این یک رفتار متناقض است. ما برای حل این بحران به دنبال راهکار سیاسی هستیم و از راهکارهای سیاسی استقبال می‌کنیم.

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کد مطلب 5696890
محسن وفایی

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نظر شما

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    نظرات

    • محمودزاده IR ۱۲:۱۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      67 41
      پاسخ
      جدا این همان ایرانی است که دوستان آمریکایی شما در زمان جنگ ایران و عراق از دادن سیم خاردار خودداری می کردند و این خبر باید برای رفقای آمریکایی شما درداور باشد ما غیر از ابراز همدردی با رفقای آمریکایی شما کاری از دستمان بر نمی اید
      • کرار IR ۱۷:۲۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
        23 16
        درود بر ایران و نظامی های این مملکت وخاصه پدرصنعت موشکی شهیدطهرانی مقدم،امروز بفضل الهی به قدرتی دست یافتیم که دنیاداره اعتراف میکنه ودرتارخ تنهاکشوری هستیم که به پایگاه آمریکاحمله کردیم وهواپیمای بدون سرنشینش روزدیم وسربازانش رو اسیرکردیم توخلیج فارس.حالا یه عده بی غیرت بی اصالت وطن فروش منفی بدن
      • وحید IR ۱۹:۴۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
        22 3
        فراموش نکن که زمان جنگ ایران و عراق ، شوروی از پشتیبان های صدام بود و کلی بهش سلاح داد
      • گرگ IR ۰۲:۲۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
        0 1
        پس چرا در سطح بین الملل جرات ندارین بگید ک پهپاد به روسیه دادین؟چرا جرات ندارین بگین که موشک میخواین بدین؟تا آمریکا سر مچتونو گرفت زود پا پس کشیدین؟
    • محسن IR ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      38 17
      پاسخ
      علیرغم لجن پراکنی های رسانه های غربی که ایران به روسیه پهپاد ارسال نموده است .در تبلیغات آشکار آمریکا و اسرائیل هستند که با ارسال تجهیزات نظامی به جنگ دامن می‌زنند و این در حالی است که مدعی حقوق بشر و صلح هستند کاملا مغایر با آنچه که مثل روشن است و آنچه می‌گویند و دنیا باید به این ریا کاری آشنا شوند
    • IR ۱۶:۰۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      13 16
      پاسخ
      الحمدالله.این تیتر جای سجده شکر دارد.
    • حسین IR ۱۶:۲۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      20 10
      پاسخ
      درود بر دلاور مردان صنایع دفاعی وخدا رحمت کند شهید طهرانی مقدم وهمرزمانش را افتخار میکنم که ایرانی هستم
    • میترا IR ۱۶:۲۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      66 15
      پاسخ
      غربی های وحشی تروریست جهانخوار قبلا می گفتند تسلیحات ایران ماکته الان از ماکت می ترسند 😂
    • علی IR ۱۶:۲۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      46 3
      پاسخ
      در این موضوع که توان بازدارندگی در مقابل ایران را ندارند حرف بسیار درستی است ولی نفس موضوع این است که از این طریق و به بهانه ایران اوکراین می خواهد از غرب تسلیحات نظامی بگیرید و خود را در مقابل روسیه تجهیز کند.
    • US ۱۶:۳۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      18 20
      پاسخ
      درجنگ ۸ساله علیه کشورمان کل اروپا وامریکا وروسها ب عراق مهمات میدادن بعضی وقتها روسها باچندین برابر قیمت به کشور ما موشک میفروخت زمانی که صدام شهرهای مارو بمباران میکرد.شعار میدادیم موشک جواب موشک .
    • IR ۱۶:۴۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      26 14
      پاسخ
      درودبر شیرمردان وزنان ایرانی که تحت شدیدترین تحریم ها ودشمنی ها خودکفا ومستقل هستن وتا پای جان برای حفظ اقتدار وتمامیت ارضی ومنافع ملی روزبروز درحال پیشرفت وشکوفایی درهمه ی زمینه هاهستن
    • موج IR ۱۷:۰۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      23 7
      پاسخ
      آقای سخنگو , تا دیر نشده لطفاً به مشاور زلنسکی بگید بابت اظهار نظر دیروز خود رسما از ایران عذرخواهی کند .
    • مهر یار IR ۱۷:۱۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      11 22
      پاسخ
      قابل توجه غرب گدایان وطن فروش خائن،،یک ابر قدرت درخواست سلاح از کشوری داره که ۴۲ سال تحریم هستش این همان خودباوری و خوداتکایی در صنعت دفاعی و قدرت بازدارندگی هستش که چندین سال قبل رهبر فرزانه انقلاب فرمودند.
    • کرار IR ۱۷:۲۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      25 17
      پاسخ
      حتما این سخنگوی ارتش اوکراین هم طرفدارجمهوری اسلامی هست نه؟؟؟ خداروشکرکه دشمنان ما دارند به قدرت ما اعتراف میکنند اونوقت یه عده غربگدا و وطن فروش بی اصالت و احمق بیسواد سنگ آمریکایی رو به سینه میزنن که حداقل ۴۳ساله بعدازانقلاب هربلایی تونست سرما آورد بعد.تازه این موشکهای روزمبادانیست هااااا
      • محمد IR ۱۸:۳۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
        8 2
        اونا دارن آسمون ریسمون می بافن شریک جنگ بشین،، برای پرداخت غرامت، واقعا فهمیدنش سخته، باور کردین حرفاشو و باد به غبغب انداختین
    • ایرانی پرسپولیسی IR ۱۷:۳۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      4 39
      پاسخ
      اصلا اگر هم ایران ارسال سلاح به روسیه دارد، هیج نیازی به انکار نیست.کاری که کشورهای غربی در زمان جنگ عراق با ایران انجام فراموش نشده واین دقیقا مصداق چیزی که عوض داره گله نداره.خودشون هم همیت حالا دارت اوکراین را شارژ تسلیحاتی میکنند
    • علی IR ۱۸:۵۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      7 7
      پاسخ
      الان که دارم بی شخصیتی و پروگری جمهوری جعلی باکوی تروریست رو میبینم تازه دارم متوجه رفتار اوکراین با روسیه میشم
    • کسری بایرامی IR ۲۰:۱۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      9 17
      پاسخ
      اکراین باید صحنه قدرت ایران باشه اینکه دنیا دنیای دو رویی هست سیاست هم باید دو رو باشه اینکه سلاح بدی بعد منکرش بشی درست ترین سیاست هستش در مقابل غرب و آمریکا که تا دندان اکراین را مسلح کردند به امید خدا بعد از پیچیدن فیتیله اکراین نوبت به اکراینی شدن باکو برسه منتظریم چون خیلی داره رو مخ ایرانه
    • JP ۲۱:۴۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      5 0
      پاسخ
      زمانی که کشورهای بیگانه همه صف کشیدن وبرای اکراین سلاح میفرستن،ایران هم میتوان این کارراانجام دهد،هرگونه زورگویی وتوهم زایی باطل است
    • حسن خطیبی نسب IR ۲۲:۳۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      4 0
      پاسخ
      باتوجه به اعلام ضمنی اوکراین به دست داشتن در حمله پهپادی به کارگاهی در اصفهان . فروش تسلیحات ایران به روسیه می تواند موجه و آغاز شود
    • RO ۲۳:۱۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      3 2
      پاسخ
      خدا لعنت بکنه اشخاصی که جنگ راه میاندازن خدا لعنت کنه افرادی که دخالت بیجا و مزاحمت برای یک ملت و باعث خونریزی وکشتار میشوند خدا از سرتون نگذره
    • رضا AE ۲۳:۲۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      3 0
      پاسخ
      آمریکا واروپا الان شدن دایه مهربانتر از مادر و با وجدان و قانونمند هیچ دره ای پیدا نمیشه که توش نریده باشند حمله تحمیلی به ایران حمله به عراق اتمی ژاپن و حمله به افغانستان و ساخت داعش سر بر یادشون رفته و مخصوصا ترور مقامات و انسانهای عادی دیگر حیف کاره ای نیستم تا جواب خورد کننده بهشون بدم ومثل خود
    • احمد AE ۲۳:۲۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      4 0
      پاسخ
      آدم احمقر از از مقامات آمریکا واروپا پیدانمیشه دارند تو روز روشن گندم سوریه وتمام منابع نفتی تمام کشورها را آشکار غارت میکنند و بعد منافق گونه بادورویی میگن ایران ده سال پیش یک پهباد داده به روسیه خاک توسر مغز خالی ماهم باید مثل خودشون دروغ بگیم وبزنیم زیر هرچیز سیاست کثیف اینا
    • رضا AE ۲۳:۲۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      3 0
      پاسخ
      بایدن که راه رفتن هم یادش میره داره از ایران ایراد میگیره آخرکسی نیست به اینا مثل سگ های هار خودشون که شب وروز پاس میکنند بگه خنگها شما که هر ساعت تو دنیا دارید جنایت میکنید ومردم دروغ های شما را خوب میشناسند الان سنگ اکراین را به سینه میزنی مادر هر صورت روسیه چون همسایه ماست حق هم داریم بهشون کمک ک
    • رضا AE ۲۳:۲۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      2 0
      پاسخ
      بایدن که راه رفتن هم یادش میره داره از ایران ایراد میگیره آخرکسی نیست به اینا مثل سگ های هار خودشون که شب وروز پاس میکنند بگه خنگها شما که هر ساعت تو دنیا دارید جنایت میکنید ومردم دروغ های شما را خوب میشناسند الان سنگ اکراین را به سینه میزنی مادر هر صورت روسیه چون همسایه ماست حق هم داریم بهشون کمک ک
    • حامد IR ۲۳:۳۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      3 1
      پاسخ
      کشور ما همون کشوری بود که زمان جنگ دست گدایی گرفته بود از لیبی گرفته تا کره جنوبی و شمالی دنبال موشک بودیم جهت مقابله با عراق و حال به جای رسیدیم تو ساخت موشک های بالستیک تو منطقه حرف اول رو میزنیم و اوکراین حرف از این میزنه که توان مقابله با موشک های بالستیک کشور ما نداره الهی شکرت خدا
    • حامد IR ۲۳:۳۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      2 1
      پاسخ
      کشور ما همون کشوری بود که زمان جنگ دست گدایی گرفته بود از لیبی گرفته تا کره جنوبی و شمالی دنبال موشک بودیم جهت مقابله با عراق و حال به جای رسیدیم تو ساخت موشک های بالستیک تو منطقه حرف اول رو میزنیم و اوکراین حرف از این میزنه که توان مقابله با موشک های بالستیک کشور ما نداره الهی شکرت خدا
    • احمد AE ۲۳:۳۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      1 0
      پاسخ
      این اکراین وروسیه خودشون همزبان وهمسایه نزدیک وهم نژاد هستند بعد یک دلقک اوردن کردن رییس وبلد هم نبود از مردم دفاع کنه که به این روز گرفتارنشن بعد آمریکا با این کارا داره برا اکراین که بغل ماست دلسوزی میکنه لعنت بر هر انسان منافق که از منافق حمایت کنه
    • IR ۲۳:۴۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      5 1
      پاسخ
      عوامل اصلی تمام جنگ آمریکا واسرائیل و وعرب است خصوصآ انگلیس که ازقرنها پیش بردیگر کشورها تهاجم نظامی داشتن وامروز ایران خیلی قدرت مند شده من که یگ افغانی استم افتخار میکنم آرزو دارم دوباره سرزمین افغانستان باایران یکی شوند البته بخشی ازافغانستان که قبلا مربوط خراسان بوده
    • حسین از تنگه ابو غر یب ایران IR ۰۰:۲۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      2 0
      پاسخ
      ما ملت امام حسین علیه السلام هستیم و شهادت در راه خداوند متعال منتهای آرزوی ماست... ما در امتداد خط سرخ عاشورا هستیم شیاطین عالم به رهبری آمریکا جنایتکار. منتظر سیلی قدرتمند ما باشند
    • جعفری IR ۰۰:۵۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      1 0
      پاسخ
      داداش ما اصلا هیچی نفروختیمم به روسها درضمن تاب موشکهای اسکندر را دارید چطور ادعا میکنیدتاب موشکهای ماراندارید؟؟؟
    • رضا IR ۰۲:۳۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
      1 0
      پاسخ
      اگر توان مقابله با موشکهای ایران را ندارید حمایت از اغتشاشگران را متوقف کنید به برجام برگردید و به تعهداتتان عمل کنید و تحریمها را بر علیه ایران بردارید اوکراین اقدام به صادرات غلات و ... به ایران بنماید و راه دوستی را با ایران در پیش بگیرد بعدا بگویید لطفا به روسیه تسلیحات نفروش

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