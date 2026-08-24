به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمدی پیش از ظهر دوشنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان کردستان که با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: سفر معاون علمی رئیسجمهور به کردستان میتواند زمینهساز تصمیمهای مؤثر برای توسعه زیرساختهای علم و فناوری و رفع بخشی از موانع موجود در این حوزه باشد.
وی با ارائه گزارشی از ظرفیتها و وضعیت اقتصاد دانشبنیان استان افزود: کردستان از ظرفیتهای متنوعی در بخشهای کشاورزی، معدن، گردشگری، صنایع خلاق، انرژی و تجارت مرزی برخوردار است و رویکرد اصلی باید حرکت از ظرفیتهای خام به سمت ایجاد ارزش افزوده و اشتغال دانشبنیان باشد.
ظرفیت مرزی کردستان برای توسعه صادرات فناوری
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان گفت: برخورداری از مرز مشترک با عراق، وجود بازارهای منطقهای و دسترسی به کشورهای عراق، ترکیه، سوریه و اردن، فرصت قابل توجهی برای توسعه صادرات محصولات فناورانه و دانشبنیان ایجاد کرده است.
محمدی افزود: کردستان میتواند با استفاده از این ظرفیت، به یکی از مراکز صادرات محصولات فناورانه در منطقه تبدیل شود و ایجاد زیرساختهای مناسب برای تجارت و صادرات دانشبنیان باید مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای بخش کشاورزی استان اظهار کرد: کردستان حدود ۱.۲ میلیون هکتار اراضی قابل کشت دارد و سهم قابل توجهی از تولید محصولات راهبردی کشور به این استان اختصاص دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان گندم و توتفرنگی را از محصولات شاخص استان عنوان کرد و گفت: توسعه کشاورزی دقیق، اصلاح ژنتیکی، تولید ارقام جدید، توسعه گلخانهها، مدیریت زنجیره تولید، بستهبندی و صادرات از نیازهای جدی بخش کشاورزی کردستان است.
ضرورت عبور معادن کردستان از خامفروشی
محمدی با اشاره به ظرفیتهای معدنی استان بیان کرد: کردستان از ذخایر معدنی قابل توجهی برخوردار است، اما بخش مهمی از فعالیتهای معدنی همچنان به استخراج و فروش مواد خام محدود میشود.
وی ادامه داد: مسیر توسعه بخش معدن باید از استخراج ماده خام به فرآوری، تولید محصول و در نهایت شکلگیری زنجیره کامل ارزش تغییر کند؛ چراکه ادامه خامفروشی موجب میشود بخش مهمی از ظرفیت ایجاد اشتغال و ارزش افزوده از استان خارج شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان بر استفاده از فناوریهای نوین در بخش معدن تأکید کرد و گفت: هوشمندسازی معادن، توسعه زنجیره ارزش طلا، سنگآهن و سنگهای تزئینی از جمله حوزههایی است که میتواند زمینه افزایش بهرهوری و ایجاد ارزش افزوده در استان را فراهم کند.
ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری فرصتی برای اقتصاد خلاق
وی با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری کردستان افزود: استان دارای صدها اثر ثبتشده ملی، روستاهای هدف گردشگری و ظرفیتهای فرهنگی شناختهشده در سطح ملی و بینالمللی است.
محمدی گفت: موسیقی کردی، نوروز، آیینهای سنتی، صنایع دستی، کلاش و دیگر داشتههای فرهنگی استان ظرفیت تبدیل شدن به محصولات اقتصاد خلاق را دارند، اما برای تحقق این هدف باید فناوری، تولید محتوا، پلتفرمهای گردشگری و بازارهای بینالمللی در کنار این ظرفیتها قرار گیرد.
وی افزود: استفاده از فناوریهای هوشمند در گردشگری و ایجاد پیوند میان میراث فرهنگی، اقتصاد دیجیتال و صنایع خلاق میتواند زمینه تبدیل ظرفیتهای فرهنگی استان به درآمد و اشتغال پایدار را فراهم کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان با اشاره به وضعیت زیستبوم فناوری استان اظهار کرد: در حال حاضر ۶۴ شرکت دانشبنیان در استان فعالیت دارند و کردستان از نظر تعداد شرکتهای دانشبنیان در رتبه ۲۴ کشور قرار دارد.
محمدی افزود: بخش عمده این شرکتها در مرحله نوپا قرار دارند و تقویت این مجموعهها برای عبور از مرحله نوآوری به مرحله تولید و بازار یکی از نیازهای مهم زیستبوم فناوری استان است.
وی حوزه فعالیت شرکتهای دانشبنیان استان را متنوع دانست و گفت: فناوری اطلاعات، پزشکی، کشاورزی، معدن، تجارت مرزی، گردشگری، صنایع غذایی، انرژی و حملونقل از جمله حوزههایی هستند که شرکتهای دانشبنیان میتوانند در آنها به حل مسائل استان کمک کنند.
دانشگاه باید به رفع نیازهای جامعه متصل شود
محمدی با اشاره به ظرفیت دانشگاهها و مراکز علمی استان بیان کرد: کردستان از نیروی انسانی متخصص و مراکز علمی و دانشگاهی برخوردار است و بیش از هزار عضو هیئت علمی در مراکز دانشگاهی استان فعالیت دارند.
وی تأکید کرد: دانشگاه باید از مرحله تولید مقاله و دانش عبور کرده و دانش و فناوری را به محصول، بازار و در نهایت ارزش افزوده اقتصادی تبدیل کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان ادامه داد: شرکتهای دانشبنیان میتوانند حلقه اتصال دانشگاه با صنعت و بخشهای مختلف اقتصادی باشند و این پیوند باید با هدف رفع نیازهای واقعی استان تقویت شود.
محمدی با اشاره به برخی شاخصهای اقتصادی استان گفت: اگرچه در سالهای اخیر در برخی شاخصها از جمله نرخ بیکاری روندهای مثبتی شکل گرفته، اما سهم اقتصاد دانشبنیان و فعالیتهای علمی و حرفهای در اقتصاد استان همچنان با ظرفیتهای موجود فاصله دارد.
وی افزود: کاهش این شکاف نیازمند برنامهای منسجم است که در آن ظرفیتهای علمی، اقتصادی، صنعتی و انسانی استان در یک زنجیره مشخص به یکدیگر متصل شوند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان پنج محور اصلی را برای توسعه اقتصاد دانشبنیان استان پیشنهاد کرد و گفت: کشاورزی و صنایع غذایی، معدن و صنایع معدنی، اقتصاد هوشمند و تجارت مرزی، گردشگری و صنایع خلاق و همچنین فناوریهای نوین و اقتصاد دیجیتال از مهمترین محورهای پیشنهادی هستند.
وی توسعه فناوریهای کممصرف در حوزه انرژی را نیز از دیگر اولویتهای استان دانست و گفت: در این حوزه باید هم از ظرفیتهای ملی و هم از توان سرمایهگذاران بخش خصوصی استفاده شود.
محمدی خواستار ایجاد ساختاری هماهنگ برای مدیریت توسعه اقتصاد دانشبنیان استان شد و اظهار کرد: این ساختار میتواند با محوریت استانداری و با مشارکت سازمان مدیریت و برنامهریزی، معاونت علمی ریاست جمهوری، دانشگاهها، دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی شکل بگیرد.
وی افزود: هدف از ایجاد این ساختار، تدوین برنامهای جامع، عملیاتی و مبتنی بر مزیتهای منطقهای است تا ظرفیتهای علمی و فناوری کردستان در خدمت افزایش بهرهوری کشاورزی، کاهش خامفروشی، توسعه گردشگری، افزایش صادرات، حل مسائل دستگاههای اجرایی و ایجاد اشتغال برای دانشآموختگان قرار گیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان خاطرنشان کرد: مسیر آینده استان باید بر پایه اقتصاد دانشبنیان و با تکیه بر مزیتهای منطقهای و زنجیرههای ارزش تعریف شود تا علم و فناوری از سطح دانشگاه و آزمایشگاه به عرصه تولید، بازار و زندگی مردم وارد شود.
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