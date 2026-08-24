به گزارش خبرنگار مهر، صالح کربلایی حسنی ظهر دوشنبه در نشست شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان مرکزی اظهار کرد: در میان دستگاه‌های اجرایی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با ثبت ۳۸۷ پروژه بیشترین تعداد پروژه را به خود اختصاص داده و پس از آن شرکت توزیع نیروی برق با ۴۲ پروژه و شرکت آب منطقه‌ای با ۷۲ پروژه قرار دارند.

وی افزود: ثبت پروژه در سامانه صرفاً به طرح‌های عمرانی محدود نیست و دستگاه‌ها می‌توانند پروژه‌های خدماتی، تعمیراتی، تجهیزاتی و سایر اقدامات قابل ارزیابی را نیز ثبت کنند.

حسنی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی تا دهه فجر فرصت دارند پروژه‌های خود را به‌صورت مستمر در سامانه ثبت کنند تا ارزیابی عملکرد با دقت و جامعیت بیشتری انجام شود.

وی ادامه داد: در میان شهرداری‌های ثبت‌کننده پروژه، شهرداری ساوه با ۳۱۲ پروژه، شهرداری محلات با ۱۳۱ پروژه و شهرداری تَلخاب با ۴۷ پروژه بیشترین تعداد ثبت را داشته‌اند.

مدیرکل دفتر فنی و امور عمرانی استانداری مرکزی تاکید کرد: در آخرین ارزیابی عملکرد، استان مرکزی در تعداد پروژه‌ها رتبه دوم، در میزان اعتبارات رتبه نخست و در رتبه‌بندی نهایی با لحاظ وزن جمعیتی، رتبه اول کشور را کسب کرد.

وی افزود: این ارزیابی در سامانه مدیریت و نظارت بر توسعه استان‌های کشور (منتاک) و در دو نوبت در سال، همزمان با هفته دولت و دهه فجر، توسط وزارت کشور انجام می‌شود.

حسنی بیان کرد: در آخرین جلسه شورای برنامه‌ریزی و بودجه استان، با دستور استاندار، در مدت تنها یک روز حدود ۸۰۰ پروژه در سامانه ثبت شد که این اقدام نقش مؤثری در ارتقای جایگاه استان در ارزیابی ملی داشت.

وی گفت: در بخش دهیاری ها و بخش داری ها، بخش کمره خمین با ۱۳۶ پروژه، بخش مرکزی خمین با ۹۶ پروژه و بخشداری مرکزی با ۷۰ پروژه، بیشترین ثبت پروژه در سامانه منتاک را داشته‌اند.

حسنی تصریح کرد: تمامی دستگاه‌ها از هم‌اکنون شناسایی و ثبت مستمر پروژه‌های قابل ارائه در ارزیابی دهه فجر را در دستور کار قرار دهند.