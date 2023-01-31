حمید بخشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک آغاز چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: به همین مناسبت ویژه برنامه‌های قرآنی در دستور کار اوقاف و امور خیریه استان اصفهان قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی برای برپایی ۶۰ محفل قرآنی از جمله این اقدامات است، ابراز داشت: این محافل در امامزادگان شاخص استان و به ویژه در شهرستان‌های اصفهان و کاشان برپا می‌شود.

رئیس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان اینکه این محافل از امروز آغاز شده است، تصریح کرد: استفاده از قاریان بنام و اساتید قرآنی در این محافل در دستور کار است.

وی با اشاره به دعوت از برگزیدگان چهل‌وپنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم برای حضور در این محافل گفت: از این برگزیدگان نیز در این محافل تجلیل خواهد شد.

بخشی با بیان اینکه بقاع متبرکه حرم حضرت زینب خواهر امام رضا (ع)، امامزاده ابوالعباس، امامزاده محسن، امامزاده شاهزید، امامزاده شاه میرحمزه و امامزاده حسن میزبان محافل انس با قرآن کریم در شهرستان اصفهان هستند، ادامه داد: در کنار این محافل جشن، سخنرانی، مسابقات فرهنگی و نورافشانی نیز برنامه‌ریزی شده است.