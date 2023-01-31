به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، مولود چاووش‌ اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه امروز سه شنبه در نشست خبری مشترک با «پیتر سیارتو» همتای مجارستانی خود در بوداپست اعلام کرد: اگر سوئد به تعهدات خود عمل کند، مذاکره می‌ کنیم، اما در حال حاضر نمی‌ توانیم به عضویت سوئد در ناتو رضایت دهیم.

وزیر امور خارجه ترکیه ادامه داد: می‌ دانیم که این کشورها می‌ خواهند به ناتو ملحق شوند. در حالی که ما نگرانی‌ های امنیتی این دو کشور را درک می‌ کنیم، نگرانی امنیتی ترکیه که همان مبارزه با تروریسم است، برآورده نمی‌ شوند. این غیرقابل قبول است. متاسفانه این گروه‌ های تروریستی؛ فتو، پ.ک.ک، پ.ی.د به‌ ویژه در سوئد حضور گسترده‌ ای دارند. این گروه‌ ها فعالیت‌ های زیادی مانند جمع‌ آوری پول و تامین مالی تروریسم انجام می‌ دهند. در عین حال، اعضای جدید جذب می‌ کنند و آنها را به سوریه و به کوه قندیل در عراق اعزام می‌ کنند!

چاووش‌ اوغلو با اشاره به توافقنامه سه‌ جانبه میان ترکیه، فنلاند و سوئد اضافه کرد: طبق این توافقنامه، این دو کشور متعهد هستند از انجام این قبیل فعالیت‌ ها در سرزمین‌ های خود جلوگیری کنند. واضح و روشن است. مقامات سوئد گفتند که برای انجام این اقدامات باید قانون را تغییر دهند. اما این قعالیت‌ ها به‌ طور فزاینده ای ادامه دارد. پس، تغییر قانون چه معنی دارد؟ دولت جدید سوئد از اراده سیاسی برخوردار است؛ اما هنوز گامی بر نداشته‌ و فعالیت‌ های پ.ک.ک/ ی.پ.گ در این کشور همچنان ادامه دارد.

وی افزود: حالا تا زمانی که نگرانی‌ های امنیتی ترکیه برآورده نشود، نمی‌ توانیم به عضویت سوئد در ناتو رضایت دهیم. این یک موضوع فراحزبی است. وقتی که وزیر امور خارجه سوئد به آنکارا آمد، به مجلس ترکیه نیز رفت و در آنجا از تمام احزاب همین موضوع را شنید. به او گفتند که اگر سوئد در این مساله گامی بر ندارد، هیچ کدام از آنها پروتکل عضویت را تایید نمی‌ کنند. این مساله‌ ای است که کاملا به نگرانی امنیتی و مبارزه با تروریسم مرتبط است.