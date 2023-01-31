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۱۱ بهمن ۱۴۰۱، ۱۹:۵۴

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش استان یزد:

۱۱ اکیپ علف‌خواران وحشی پناهگاه حیات وحش بهاباد را سرشماری کردند

۱۱ اکیپ علف‌خواران وحشی پناهگاه حیات وحش بهاباد را سرشماری کردند

یزد- رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش استان یزد گفت: ۱۱ اکیپ کار برآورد جمعیت علف‌خواران وحشی پناهگاه حیات وحش بهاباد را انجام دادند.

حجت دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سرشماری علفخواران پناهگاه حیات وحش کمکی بهاباد با هدف برآورد سالانه جمعیت این گونه ها و تدوین برنامه های مدیریت حیات وحش، طی یک روز و در قالب ۱۱ گروه انجام شد.

وی افزود: این منطقه با وسعت حدود ۶۵ هزار هکتار از اراضی بکر شمال شهرستان بهاباد و جنوب غربی شهرستان اردکان بوده که از سال ۱۳۹۰ به عنوان منطقه شکار ممنوع تحت مدیریت محیط زیست قرار گرفته و از سال ۱۳۹۸ با تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست به عنوان پناهگاه حیات وحش معرفی شد.

دهقان یادآور شد: یوزپلنگ، پلنگ، قوچ و میش، کل و بز، جبیر، عقاب طلایی، زاغ بور، کبک و تیهو و... از گونه های شاخص جانوری منطقه محسوب می شود.

کد مطلب 5697536

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