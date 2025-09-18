https://mehrnews.com/x394pw ۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۴۳ کد خبر 6594052 استانها یزد استانها یزد ۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۴۳ مشاهده پلنگ ایرانی در پناهگاه «کمکی» بهاباد بهاباد- پلنگ ایرانی، گونه کمنظیر حیاتوحش ایران، امروز در پناهگاه حیاتوحش «کمکی» بهاباد مشاهده شد. دریافت 3 MB کد خبر 6594052 کپی شد مطالب مرتبط تصاویری زیبا از حیات وحش کوه «کمکی» ۱۱ اکیپ علفخواران وحشی پناهگاه حیات وحش بهاباد را سرشماری کردند ثبت زادآوری پلنگ ایرانی برای در پناهگاه حیات وحش کمکی بهاباد برچسبها یزد پلنگ ایرانی بهاباد حیات وحش
