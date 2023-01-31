۲ شکارچی غیرمجاز در مهریز دستگیر شدند

محمدرضا خواجه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان مهریز در حین گشت و کنترل، متوجه حضور شکارچیان غیرمجاز در مرز منطقه حفاظت شده کالمند بهادران در محدوده کوه سرخوک شدند.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان مهریز بیان کرد: محیط بانان پس از تعقیب و گریز، موفق به دستگیری دو متخلف شکار و صید شدند که از آنها پنج تیر فشنگ، یک قبضه اسلحه دست ساز گلوله زنی و دو جلد دوربین شکاری و دیگر ادوات شکار کشف و ضبط شد.

خواجه عنوان کرد: متخلفان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع شدند و پرونده در حال پیگیری است.

وی از شهروندان درخواست کرد: در صورت مشاهده هر گونه تخلفات زیست محیطی با سامانه شبانه روزی ۱۵۴۰ تماس حاصل کنند.