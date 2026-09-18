به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر شعردوست عصر جمعه در آیین گرامیداشت روز ملی شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد شهریار در تبریز اظهار کرد: با وجود افتخار و احترامی که برای شهریار قائل هستیم، هنوز این شاعر بزرگ آنگونه که باید شناخته و به نسلهای امروز و آینده معرفی نشده است.
وی با اشاره به وضعیت انتشار و معرفی آثار شهریار افزود: امروز حتی یافتن یک مجموعه جامع، منقح و قابل اتکا از آثار استاد شهریار در بازار کتاب آسان نیست و در فضای مجازی نیز با جستوجوی نام و آثار او، محتوایی جامع و متناسب با جایگاه این شاعر بزرگ در دسترس نیست.
شعردوست ادامه داد: اگر شهریار را شاعری متعلق به ایران و جهان میدانیم، باید بپذیریم که هنوز در شناخت ابعاد شخصیتی و ادبی او و معرفی این میراث ارزشمند به دیگران، به نقطه مطلوب نرسیدهایم.
پیشنهاددهنده نامگذاری ۲۷ شهریور بهعنوان «روز شعر و ادب فارسی» با تأکید بر ملی بودن این مناسبت گفت: روز شعر و ادب فارسی نباید تنها به یک شهر محدود شود و انتظار میرود در تهران و دیگر شهرهای کشور نیز برنامههای شایستهای برای بزرگداشت شهریار برگزار شود.
وی همچنین بر ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت رایزنیهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور برای معرفی شهریار تأکید کرد و افزود: این مراکز میتوانند نقش مؤثرتری در شناساندن جایگاه ادبی این شاعر در عرصه بینالمللی ایفا کنند.
شعردوست خاطرنشان کرد: شهریار نیازی به شناساندن ندارد؛ این نسل امروز و نسلهای آینده هستند که به شناخت شهریار نیاز دارند و باید با جایگاه و میراث ادبی او آشنا شوند.
وی با اشاره به توانایی شهریار در سرودن شعر به دو زبان فارسی و ترکی گفت: شهریار در شعر فارسی به قله رسید و از افتخارات او این است که در هر دو زبان فارسی و ترکی، آثار ماندگار و ارزشمندی خلق کرد.
پیشنهاددهنده نامگذاری روز شعر و ادب فارسی افزود: شهریار از دوران جوانی در شعر فارسی جایگاهی بلند پیدا کرد و بزرگان ادب فارسی نیز در زمان حیات او از توانایی و جایگاه شعریاش تجلیل کردند. او در دوران زندگی خود به عزت و شهرت رسید، در حالی که همواره از شهرتطلبی گریزان بود.
وی با اشاره به ماندگاری نام شاعران بزرگی همچون سعدی، حافظ و شهریار در حافظه فرهنگی مردم گفت: بسیاری از افراد در زمان حیات خود شناخته میشوند اما پس از مرگ به فراموشی سپرده میشوند؛ با این حال این شاعران همچنان در فرهنگ و حافظه مردم حضور دارند.
شعردوست یکی از عوامل ماندگاری شهریار را پیوند عمیق شعر او با عالم قدسی دانست و اظهار کرد: این پیوند را میتوان بهویژه در اشعار شهریار درباره اهلبیت(ع) و ارادت او به امیرالمؤمنین(ع) مشاهده کرد.
وی با اشاره به یکی از مضامین اشعار شهریار درباره گدایی که پشت در میماند، گفت: شهریار با بهرهگیری از تصویر گدای پشت در در شعر سعدی، روایت متفاوتی ارائه کرده و گدایی را به تصویر کشیده است که در انتظار امیرالمؤمنین(ع) پشت در مانده و از آن حضرت «نگین پادشاهی» دریافت میکند.
شعردوست خاطرنشان کرد: شهریار عشق و ارادت خود به امیرالمؤمنین(ع) را با زبانی زیبا و اثرگذار به شعر درآورده و این پیوند میان شعر، ایمان و عاطفه دینی از جلوههای برجسته شعر اوست.
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