دوره توانبخشی شناختی در اختلالات روانپزشکی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد علوم شناختی، با هدف آشنایی با ابزارهای نوین، تجربیات بالینی و مدل های موجود در حوزه توجه، حافظه و کارکرد های اجرایی، دوره جامع توانبخشی در اختلالات روانپزشکی و نورولوژی با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی برگزار می شود.

طراحی پروتکل های مداخله ای برای مشکلات شناختی و معرفی تکنولوژی های نوین حوزه توانبخشی با رویکردهای مبتنی بر شواهد از دیگر اهداف برگزاری این رویداد علمی و تخصصی عنوان شده است.

دوره جامع توانبخشی شناختی دراختلالات روانپزشکی و نورولوژی از مفاهیم تا مداخلات بالینی با معرفی ابزارها و تکنولوژی های نوین توسط گروه علمی سیناپس و آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی و با حضور اساتید مجرب حوزه علوم شناختی، توانبخشی، روانپزشکی و نورولوژی اواخر بهمن ماه جاری برگزار می شود.

این دوره در چهار سرفصل مبانی، اختلالات شناختی ، توانبخشی شناختی و ابزارها برای دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی، علوم شناختی، کاردرمانی، گفتاردرمانی،شنوایی شناسی، روانپزشکی، نورولوژی، پزشکی، علوم اعصاب، علوم تربیتی و مشاوره برگزار می شود.