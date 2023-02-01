  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۲ بهمن ۱۴۰۱، ۱۸:۳۶

روایت نماینده اتحادیه اروپا از پشت پرده توقف مذاکرات رفع تحریم‌ها

روایت نماینده اتحادیه اروپا از پشت پرده توقف مذاکرات رفع تحریم‌ها

نماینده ایرلندی اتحادیه اروپا امروز به بیان دیدگاه خود از پشت پرده توقف مذاکرات رفع تحریم‌ها پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، «مایک والاس» (Mick Wallace) نماینده ایرلندی اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه در پیامی توییتری نوشت: بایدن قول داد که (توافق) برجام با ایران را به مسیر خود بازگرداند، اما مذاکرات متوقف شده است.

نماینده ایرلندی اتحادیه اروپا در این خصوص ادامه داد: به نظر می‌رسد آمریکا در برابر فشار اسرائیل تسلیم شده است. تندروها در پارلمان اروپا می خواهند آن (برجام) را کنار بگذارند؛ اما «جوزف بورل» (مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا) حق دارد که تلاش می‌ کند راه گفتگو با ایران را باز نگه داشته و به تلاش برای تحقق آن (احیای برجام) ادامه دهد….

روایت نماینده اتحادیه اروپا از پشت پرده توقف مذاکرات رفع تحریم‌ها

علیرغم برخی جوسازی‌ها و ادعاهای اخیر، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیشتر تأکید کرده بود: برجام نمُرده است، مذاکرات متوقف شده، اما ارتباط های معمول با ایران همچنان برقرار است.

پس از آغاز آشوب‌ها و اغتشاشات اخیر در ایران، مقامات ارشد آمریکا از جمله مشاور امنیت ملی و سخنگوی وزارت خارجه این کشور به یک‌ باره مدعی شدند که «احیای برجام از دستور کار دولت آمریکا خارج شده است» و اکنون واشنگتن بر حمایت از اغتشاشات در ایران متمرکز شده است!

کد مطلب 5698566

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه