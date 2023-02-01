به گزارش خبرگزاری مهر، «مایک والاس» (Mick Wallace) نماینده ایرلندی اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه در پیامی توییتری نوشت: بایدن قول داد که (توافق) برجام با ایران را به مسیر خود بازگرداند، اما مذاکرات متوقف شده است.

نماینده ایرلندی اتحادیه اروپا در این خصوص ادامه داد: به نظر می‌رسد آمریکا در برابر فشار اسرائیل تسلیم شده است. تندروها در پارلمان اروپا می خواهند آن (برجام) را کنار بگذارند؛ اما «جوزف بورل» (مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا) حق دارد که تلاش می‌ کند راه گفتگو با ایران را باز نگه داشته و به تلاش برای تحقق آن (احیای برجام) ادامه دهد….

علیرغم برخی جوسازی‌ها و ادعاهای اخیر، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیشتر تأکید کرده بود: برجام نمُرده است، مذاکرات متوقف شده، اما ارتباط های معمول با ایران همچنان برقرار است.

پس از آغاز آشوب‌ها و اغتشاشات اخیر در ایران، مقامات ارشد آمریکا از جمله مشاور امنیت ملی و سخنگوی وزارت خارجه این کشور به یک‌ باره مدعی شدند که «احیای برجام از دستور کار دولت آمریکا خارج شده است» و اکنون واشنگتن بر حمایت از اغتشاشات در ایران متمرکز شده است!