جعفر کاشانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه سامانه رصد ثبت اشتغال یکی از راهکارهای دولت برای ساماندهی اشتغال است، ابراز داشت: دستگاه‌های اجرایی استان سمنان برای سال جاری ایجاد ۱۱ هزار و ۲۸۲ شغل را متعهد شدند که در این سامانه بیش از این میزان به ثبت رسیده است.

وی ضمن بیان اینکه سامانه ملی رصد اشتغال اطلاعات دقیقی از ورودی وخروجی‌های بازار کار و میزان اشتغال ایجاد شده ارائه می‌دهد، افزود: برای سال جاری دستگاه‌های اجرایی استان سمنان ۱۴ هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی را در این سامانه ثبت کردند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان بابیان اینکه در این سامانه عملکرد دستگاه‌ها پیرامون اشتغال، بیکاری و مواردی از این دست مشخص می‌شود، ابراز داشت: دستگاه‌های اجرایی ۸۳۰ شغل در بخش دولتی ایجاد کردند.

کاشانی با بیان اینکه در بخش خصوصی نیز ۱۳ هزار و ۶۸۰ شغل ایجاد شده است، تصریح کرد: یکی از مزایای این سامانه شناسایی افراد جویای کار و شاغل است لذا از طریق آن، عملکرد دستگاه‌های اجرایی پیرامون این مباحث کاملاً به ثبت می‌رسد.

وی ضمن بیان اینکه با توجه به اینکه دستگاه‌های اجرایی استان بیش از میزان تعهد ثبت کردند لذا راستی آزمایی در دستور کار قرار گرفته است، افزود: این مهم از طریق بازرسانی دارای کارت ویژه عکس‌دار و حکم مأموریت انجام می‌شود.