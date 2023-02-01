صدور ۲۶۰ حکم بازداشت موقت علیه فلسطینیان در ماه گذشته میلادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، کمیته امور اسرا و آزادگان فلسطین در گزارشی اعلام کرد که ۱۰۳ مورد از این احکام جدید و ۱۵۷ مورد هم تمدید احکام قبلی بوده است.

هم اکنون نزدیک به ۸۶۰ فلسطینی بدون تفهیم اتهام، در زندان‌های رژیم صهیونیستی تحت بازداشت موقت (اداری) هستند.

پیشتر سازمان امور اسرا و آزادگان فلسطینی، باشگاه اسرای فلسطینی، مؤسسه حمایت از اسرا و حقوق بشر الضمیر و مرکز وادی الحلوه در گزارش سالانه مشترک خود اعلام کرده بودند که سال ۲۰۲۲ خونین‌ترین و بدترین سال از لحاظ نقض حقوق فلسطینیان و جنایاتی که صهیونیست‌ها علیه آن‌ها انجام دادند نسبت به ۱۰ سال گذشته بوده است.

در این گزارش آمده است که نظامیان صهیونیست در سال ۲۰۲۲ حدود ۷ هزار فلسطینی را در کرانه باختری و قدس اشغالی بازداشت کردند که حدود ۳ هزار مورد آن در قدس اشغالی بوده است.

این گزارش افزوده است: از بین بازداشت شدگان ۱۷۲ نفر زن و ۸۸۲ نفر کودکان و افراد مسن هستند. بیشترین آمار بازداشتی‌ها مربوط به ماه آوریل گذشته است که یک هزار و ۲۲۸ نفر در این ماه بازداشت شدند.

همچنین مقام‌های رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۲ برای ۲ هزار و ۴۰۹ نفر بازداشت اداری (بدون تفهیم اتهام و محاکمه) صادر کردند.

در ادامه گزارش این نهادهای حقوق بشری آمده است، که ۴ هزار و ۷۰۰ اسیر فلسطینی در ۲۳ زندان رژیم صهیونیستی در بند هستند که از این تعداد ۸۶۰ اسیر در بازداشت اداری (بدون محاکمه) قرار دارند.