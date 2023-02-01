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۱۲ بهمن ۱۴۰۱، ۲۱:۴۷

صدور ۲۶۰ حکم بازداشت موقت علیه فلسطینیان در ماه گذشته میلادی

صدور ۲۶۰ حکم بازداشت موقت علیه فلسطینیان در ماه گذشته میلادی

کمیته امور اسرا و آزادگان فلسطین رژیم صهیونیستی در ماه گذشته میلادی ۲۶۰ حکم بازداشت موقت علیه فلسطینیان صادر کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، کمیته امور اسرا و آزادگان فلسطین در گزارشی اعلام کرد که ۱۰۳ مورد از این احکام جدید و ۱۵۷ مورد هم تمدید احکام قبلی بوده است.

هم اکنون نزدیک به ۸۶۰ فلسطینی بدون تفهیم اتهام، در زندان‌های رژیم صهیونیستی تحت بازداشت موقت (اداری) هستند.

پیشتر سازمان امور اسرا و آزادگان فلسطینی، باشگاه اسرای فلسطینی، مؤسسه حمایت از اسرا و حقوق بشر الضمیر و مرکز وادی الحلوه در گزارش سالانه مشترک خود اعلام کرده بودند که سال ۲۰۲۲ خونین‌ترین و بدترین سال از لحاظ نقض حقوق فلسطینیان و جنایاتی که صهیونیست‌ها علیه آن‌ها انجام دادند نسبت به ۱۰ سال گذشته بوده است.

در این گزارش آمده است که نظامیان صهیونیست در سال ۲۰۲۲ حدود ۷ هزار فلسطینی را در کرانه باختری و قدس اشغالی بازداشت کردند که حدود ۳ هزار مورد آن در قدس اشغالی بوده است.

این گزارش افزوده است: از بین بازداشت شدگان ۱۷۲ نفر زن و ۸۸۲ نفر کودکان و افراد مسن هستند. بیشترین آمار بازداشتی‌ها مربوط به ماه آوریل گذشته است که یک هزار و ۲۲۸ نفر در این ماه بازداشت شدند.

همچنین مقام‌های رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۲ برای ۲ هزار و ۴۰۹ نفر بازداشت اداری (بدون تفهیم اتهام و محاکمه) صادر کردند.

در ادامه گزارش این نهادهای حقوق بشری آمده است، که ۴ هزار و ۷۰۰ اسیر فلسطینی در ۲۳ زندان رژیم صهیونیستی در بند هستند که از این تعداد ۸۶۰ اسیر در بازداشت اداری (بدون محاکمه) قرار دارند.

کد مطلب 5698720

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