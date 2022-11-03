به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب؛ وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که در درگیری‌های بامداد امروز پنجشنبه در شهرک «بیت دقو» در شمال غرب قدس اشغالی، یک شهروند فلسطینی به ضرب گلوله صهیونیست‌ها به شهادت رسیده است.

بنا بر اعلام این وزارت‌خانه «داود محمود خلیل ریان» شهروند ۴۲ ساله فلسطینی پس از مجروح شدن به بیمارستانی در رام الله منتقل شد، اما در نهایت بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید.



این دومین شهید فلسطینی از منطقه بیت دقو طی ۲۴ ساعت گذشته است که به دست نظامیان رژیم صهیونیستی به شهادت می‌رسد. نیروهای اشغال‌گر صهیونیستی دیروز چهارشنبه نیز «حابس عبدالحفیظ یوسف ریان» ۵۴ ساله از اهالی شهرک بیت دقو به شهادت رساندند.



بازداشت گسترده فلسطینی‌ها در کرانه باختری

همچنن دفتر اطلاع رسانی امور اسراء در بیانیه‌ای اعلام کرد که نظامیان اشغالگر اسرائیلی بامداد امروز پنج‌شنبه به مناطق مختلف کرانه باختری از جمله شهرهای «جنین، نابلس، رام الله و الخلیل» یورش برده و دست کم ۱۷ فلسطینی را بازداشت کردند.

بنا بر گزارش‌ها شمار زیادی از بازداشت‌شدگان جزو اسرای آزاده هستند.

رژیم صهیونیستی در ماه اکتبر ۲۱۹ مورد حکم بازداشت موقت علیه فلسطینیان صادر کرده است.

کمیته امور اسرا و آزادگان فلسطین با انتشار گزارشی اعلام کرد رژیم صهیونیستی در ماه اکتبر (ماه گذشته) ۲۱۹ حکم بازداشت موقت علیه مردم فلسطینی‌ها صادر کردند که ۸۴ مورد از این احکام جدید بوده و ۱۳۵ مورد نیز شامل تمدید احکام قبلی است.

هم اکنون نزدیک به ۸۵۰ اسیر فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی تحت بازداشت موقت هستند و هنوز تفهیم اتهام نشدند. بیشتر این اسرا در زندان‌های عوفر و النقب نگهداری می‌شوند.

پیش از این نیز کمیته امور اسرا و آزادگان فلسطین اعلام کرده بود که رژیم صهیونیستی از ابتدای سال جاری میلادی، بیش از ۵۵۰ حکم بازداشت موقت را علیه فلسطینیان صادر کرده است.

بر اساس این گزارش، این مرکز حقوقی در گزارشی تاکید کرد که بیشتر این احکام در ماه‌های مارس و آوریل صادر شده است.

در این گزارش آمده است که از زمان خیزش سراسری فلسطینیان در سال‌های گذشته به ویژه سال ۲۰۱۶ تا به امروز، این میزان از احکام بازداشت موقت بی‌سابقه بوده است و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال جاری، شمار فلسطینیان تحت بازداشت موقت در زندان‌های رژیم صهیونیستی به ۷۰۰ نفر برسد.