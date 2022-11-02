صدور حکم بازداشت موقت ۲۱۹ فلسطینی در ماه اکتبر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، رژیم صهیونیستی در ماه اکتبر ۲۱۹ مورد حکم بازداشت موقت علیه فلسطینیان صادر کرده است.

کمیته امور اسرا و آزادگان فلسطین در این خصوص اعلام کرد که ۸۴ مورد از این احکام جدید بوده و ۱۳۵ مورد نیز شامل تمدید احکام قبلی می‌باشد.

هم اکنون نزدیک به ۸۵۰ اسیر فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی تحت بازداشت موقت هستند و هنوز تفهیم اتهام نشدند. بیشتر این اسرا در زندان‌های عوفر و النقب نگهداری می‌شوند.

پیش از این نیز کمیته امور اسرا و آزادگان فلسطین اعلام کرده بود که رژیم صهیونیستی از ابتدای سال جاری میلادی، بیش از ۵۵۰ حکم بازداشت موقت را علیه فلسطینیان صادر کرده است.

بر اساس این گزارش، این مرکز حقوقی در گزارشی تاکید کرد که بیشتر این احکام در ماه‌های مارس و آوریل صادر شده است.

در این گزارش آمده است که از زمان خیزش سراسری فلسطینیان در سال‌های گذشته به ویژه سال ۲۰۱۶ تا به امروز، این میزان از احکام بازداشت موقت بی‌سابقه بوده است و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال جاری، شمار فلسطینیان تحت بازداشت موقت در زندان‌های رژیم صهیونیستی به ۷۰۰ نفر برسد.