مشکلات حقوقی احداث فرودگاه قم برطرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد تقی شاهچراغی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی شهرداری قم در منطقه پردیسان اظهار داشت: در استان قم همکاری و وحدت خوبی بین مدیران استان وجود دارد که این امر در حقیقت زمینه ساز توسعه و پیشرفت کشور است.

استاندار قم اظهار داشت: نمایندگان قم در مجلس شورای اسلامی نیز تلاش‌های خوبی در راستای حل مشکلات استان انجام می‌دهند و موضوعاتی که در راستای رفاه حال مردم و حل مشکلات آنان می‌بایست در سطح ملی و وزارتخانه‌ها مورد پیگیری قرار گیرد، نمایندگان قم در مجلس در این عرصه ورود می‌کنند.

وی با بیان اینکه به فرموده رهبر معظم انقلاب در راستای خدمت رسانی به مردم و همچنین در مسیر انقلاب اسلامی نباید توقف و کم کاری داشته باشیم ابراز داشت: در مسیر خدمت به مردم می‌بایست به حجم کارهای عقب افتاده نگاه کنیم و قم عقب ماندگی‌های بسیاری دارد.

شاهچراغی افزود: پروژه‌های عمرانی خوبی در استان قم آغاز شده و از محل اعتبارات سفر رئیس جمهور به قم بسیاری از عقب افتادگی‌های استان در بخش‌های مختلف را می‌توان دنبال کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص پروژه فرودگاه قم ابراز داشت: این پروژه در حالی شروع به کار کرده بود که هیچ گونه مجوز قانونی برای احداث فرودگاه را نداشته است و سرمایه‌گذار با اعتماد به حرف مسئولین این کار را شروع کرده بود.

استاندار قم ادامه داد: در راستای حل مشکل پروژه فرودگاه قم جلسات مختلفی در سال گذشته برگزار شد.

وی افزود: خوشبختانه موانع مجوزهای قانونی برای احداث فرودگاه قم برطرف شده است و امیدواریم این طرح به زودی در مسیر اجرا قرار گیرد.

شاهچراغی ادامه داد: طی یک سال گذشته ۴۴ واحد صنعتی در استان قم احیا شد و پروژه‌های مختلفی با اعتباراتی بالغ بر هزار میلیارد تومان در حوزه آب و فاضلاب در استان قم اجرایی شده است.

استاندار قم گفت: ۶۰ نقطه حادثه خیز در استان قم مورد شناسایی قرار گرفته که تاکنون ۴۰ نقطه برطرف شده است و امیدواریم مابقی نیز اصطلاح شود.