ملت ایران همواره در کنار انقلاب و ولایت ایستاده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عنایت هاشمی منش صبح پنجشنبه در مراسم گرامیداشت دهه مبارک فجر اظهار داشت: رمز توفیق پیشوایان دینی به ویژه پیامبر گرامی اسلام (ص) از منظر قرآن ارتباط تنگاتنگ و قوی اجتماعی و رصد و نفوذ در قلب مردم بوده است و به واسطه همین تسخیر بود که پیامبر گرامی اسلام توانست ارزش‌های الهی و معارف دینی را به شکل صحیح‌تر به مردم برساند.

امام جمعه بندر ریگ افزود: امام خمینی (ره) نیز دل‌های مردم را تسخیر کرد و توانست نظام مقدس اسلامی را در کشور ما پایه گذاری کند.

وی گفت: امروز برخی از افرادی که به برکت نظام اسلامی جایگاه پیدا کرده‌اند نه تنها مردم را جذب نمی‌کنند بلکه دافعه آنها بسیار بیشتر است که ضرر آن به نظام اسلامی می بیند.

وی با بیان اینکه انسان در رسیدن به هدف‌های مقدس باید قاطع باشد افزود: امروز برای رسیدن به اهداف نظام اسلامی و آرمان‌های بلند امام و انقلاب و مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب، قاطعیت در هدف و استقامت در راه باید مد نظر باشد.

امام جمعه بندر ریگ گفت: شهدا راه را برای دفاع از انقلاب به ما نشان دادند تا جایی که بالاترین سرمایه دنیایی و جان خود را در این راه فدا کردند.

وی خاطرنشان کرد: امروز ملت ایران نشان داده که همواره در کنار انقلاب و رهبری و ولایت مستحکم ایستاده‌اند و این را در طول انقلاب اسلامی اثبات کرده‌اند.

وی گفت: دهه فجر و ایام پیروزی انقلاب اسلامی فرصتی برای تجدید عهد و پیمان با امام و آرمان‌های شهدا و ناخدای کشتی انقلاب، مقام معظم رهبری است و امیدواریم که در کنار دولت انقلابی و جهادی حرکت‌های جهادی تداوم یابد.