اعتبارات تقاطع غیر همسطح ورودی بوشهر اختصاص یابد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید نیک روش پنج شنبه شب در بازدید از پروژه مهم تقاطع غیر همسطح شهید سلیمانی ضمن تاکید بر عزم و اراده اعضای شورا برای اتمام تقاطع غیر همسطح شهید سلیمانی تا پایان سال جاری گفت: شورا و شهرداری تمام تلاش خود را انجام می‌دهند تا این پروژه اواخر اسفندماه امسال به پایان برسد.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر با بیان اینکه شورا با گذراندن مصوبه‌ای مبلغ ۳۵ میلیارد تومان در سال جاری به این پروژه مهم و حساس اختصاص داد، افزود: علاوه بر اعتبار مصوب شورا، به شهرداری هم پیشنهاد دادیم پروژه‌های غیرضروری را حذف کند تا با تزریق اعتبار به این پروژه بتوانیم آن را به پایان برسانیم.

نیک روش اتمام این پروژه را برای مرکز استان بسیار مهم و ضروری دانست و اظهار داشت: افتتاح و بهره برداری از تقاطع غیر همسطح شهید سلیمانی ضمن اینکه موجب کاهش و روان سازی ترافیک در یکی از پرترددترین نقاط شهر بوشهر می‌شود می‌تواند زمینه آرامش و رضایتمندی شهروندان بوشهری به ویژه رانندگانی که همه روزه از این مسیر تردد می‌کنند را فراهم کند.

وی به سفر رئیس جمهور به استان بوشهر در اواخر بهمن ماه سال جاری اشاره و ابراز امیدواری کرد: همزمان با سفر آیت الله رئیسی به استان بوشهر اعتبار لازم برای اتمام این پروژه تخصیص یابد تا شیرینی حضور رئیس جمهور و هیأت دولت به استان مضاعف شود.

رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر بوشهر ضمن بازدید از پروژه مهم تقاطع غیر همسطح شهید سلیمانی، از نزدیک در جریان روند امور قرار گرفتند.