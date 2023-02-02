به گزارش، خبرنگار مهر، داوود شهرکی شامگاه پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: این طرحهای در بخشهای صنت، معدن، کشاورزی، شیلات و گردشگری است که با افتتاح آنها زمینه اشتغال دو هزار و ۲۷۷ نفر این استان فراهم میشود.
وی در ادامه گفت: با اقدامات مطلوب انجام شده ۵۵۸ طرح سرماه گذاری بخش خصوصی از ابتدای امسال تاکنون در این استان به بهره برداری رسیده که میزان سرمایه گذاری آنها سه هزار و ۹۲۵ میلیارد تومان بوده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان افزود: با بهره برداری از طرحهای سرمایه گذاری در این استان در بخشهای صنعت، معدن، گردشگری و کشاورزی زمینه اشتغال ۱۲ هزار و ۱۳۰ نفر در این استان فراهم آورده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد: این استان با توجه به موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک خاص خود قابلیت استقرار صنایع نیروگاهی از جمله انرژیهای تجدید پذیر بادی و خورشیدی و ذخایر معدنی شناخته شده را دارد.
شهرکی ادامه داد: اقلیم مناسب کشت محصولات مختلف به ویژه میوههای گرمسیری و خارج از فصل و پرورش انواع دام و طیور، دارا بودن سهم بالای صید آبهای جنوب کشور، ۳۱ درصد صید کل کشور از دیگر ظرفیتهای سرمایه گذاری در سیستان و بلوچستان است.
وی بیان کرد: با وجود ظرفیتهای فراوان این خطه پهناور در بخشهای مختلف اقتصادی، سرمایه گذاران میتوانند با ورود به عرصههای مختلف علاوه بر تأمین نیاز کشور با توجه به نیاز کشورهای افغانستان و پاکستان انواع محصولات تولیدی در استان تولید و از مرزهای این استان صادر کرد.
در دهه فجر درحال انجام است؛
بهره برداری از ۲۱۷طرح سرمایه گذاری بخش خصوصی در سیستان و بلوچستان
زاهدان-معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: ۲۱۷ طرح سرمایه گذاری بخش خصوصی با اعتبار هزار و ۲۰۱ میلیارد تومان همزمان با دهه فجر در این استان در حال بهره برداری است.
به گزارش، خبرنگار مهر، داوود شهرکی شامگاه پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: این طرحهای در بخشهای صنت، معدن، کشاورزی، شیلات و گردشگری است که با افتتاح آنها زمینه اشتغال دو هزار و ۲۷۷ نفر این استان فراهم میشود.
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