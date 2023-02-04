۲ مورد گازگرفتگی در البرز ۳۵ مصدوم برجا گذاشت

احمد مهدوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۶ و ۴۴ دقیقه دیروز یک مورد حادثه گازگرفتگی در مسجد خرمدشت به اورژانس البرز اعلام شد.

وی بیان کرد: بلافاصله یک دستگاه آمبولانس فقط یک دستگاه اتوبوس آمبولانس برای امدادرسانی به مصدومان به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس مرکز اورژانس و فوریت‌های پزشکی البرز با اشاره به مصدومیت ۲۳ نفر تصریح کرد: چهار نفر از مصدومان بعد از انجام اقدامات اولیه درمانی بلافاصله به بیمارستان اعزام شدند.

وی خاطرنشان کرد: بقیه مصدومان نیز به صورت سرپایی درمان شدند.

مهدوی گفت: در حادثه دیگر در ساعت ۱۹ و ۵ دقیقه یک مورد حادثه گازگرفتگی در مسجد مهرشهر به اورژانس البرز اعلام شد.

وی اظهار کرد: بلافاصله دو دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس مرکز اورژانس و فوریت‌های پزشکی البرز متذکر شد: هر ۱۲ مصدوم این حادثه به صورت سرپایی درمان شدند.