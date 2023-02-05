زنگ خطر برای دلار

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، پائول کرگ رابرتز، مقام سابق کاخ سفید، می‌گوید: آمریکا با یک خطر اقتصادی جدی روبه‌رو است زیرا کشورهای زیادی در سراسر جهان در حال کنار گذاشتن دلار در مبادلات نفتی و گازی خود هستند.

وی که پیش‌تر به عنوان دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور سیاست‌های اقتصادی در زمان ریاست جمهوری ریگان فعالیت می‌کرد طی مقاله‌ای هشدار داد که پایان استفاده از دلار در مبادلات نفتی و گازی تبعات بسیار سنگین برای ارزش دلار، تورم در آمریکا و نرخ بهره در این کشور ایجاد می‌کند.

وی به اقدام اخیر عربستان که اعلام کرده آماده است نفت خود را به ارزهای دیگر غیر از دلار بفروشد اشاره کرد و گفت: اگر این اتفاق بیفتد تقاضا برای دلار کاهش یافته و ارزش آن کاهش می‌یابد.

وی گفت: با فروش نفت به دلار، سعودی‌ها تقاضا برای ارز ملی آمریکا را تضمین می‌کردند اما این اقدام آنها یک تهدید جدی برای قدرت واشنگتن و قدرت مالی بانک‌های آمریکایی است.

رابرتز می‌گوید: طی ۵۰ سال گذشته این استفاد دلار در مبادلات نفتی بود که از ارزش آن محافظت می‌کرد و تأمین کسری تجاری و بودجه بزرگ آمریکا را ممکن می‌نمود.

به گفته این مقام سابق کاخ سفید وابستگی نفت به دلار بود که موجب حفظ سلطه این ارز در بازار جهانی پس از سال ۱۹۷۱ و اقدام نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا در حذف ارزش‌گذاری دلار برمبنای طلا، شد.

رابترز می‌گوید: طی سال‌های گذشته واشنگتن از جایگاه دلار به عنوان ارز حساب ذخیره ارزی کشورها از طریق اعمال تحریم و ضبط دارایی‌ها سواستفاده کرد و همین امر موجب شده است بسیاری از کشورها به سمت استفاده از ارزهای ملی خود بروند.