لاوروف در بغداد/ برنامه فشرده وزیرخارجه روسیه در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اردوپوینت نیوز، «سرگئی لاوروف»، وزیر امور خارجه روسیه روز یکشنبه وارد بغداد، پایتخت عراق شد.

قرار است لاوروف روز دوشنبه با «فواد حسین»، وزیر امور خارجه و همچنین «عبداللطیف رشید»، رئیس جمهور و «محمد السودانی»، نخست وزیر و «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق دیدار کند.

بغداد اولین مقصد از سفر لاوروف، وزیرخارجه روسیه به کشورهای خاورمیانه و آفریقا است. وزیر امورخارجه روسیه همچنین قرار است از مالی، موریتانی و سودان بازدید کند.

پیشتر وزیر خارجه روسیه در اکتبر ۲۰۱۹ از عراق بازدید کرده بود. وی در آن سال همچنین از اربیل نیز بازدید کرد و در آنجا با نمایندگان و مقامات منطقه خودمختار اقلیم کردستان عراق گفتگو کرد.

پیشتر یک مقام بلندپایه در وزارت خارجه عراق اعلام کرده بود که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه، روز دوشنبه در سفر رسمی دو روزه وارد عراق خواهد شد و با سران دولت مرکزی عراق در بغداد و نیز مقامات اقلیم کردستان عراق در اربیل دیدار خواهد کرد.

به گفته این مقام عراقی یک هیئت دولتی و نمایندگان چند شرکت روسی در این سفر لاوروف را همراهی می‌کنند و دو کشور در این سفر امضای توافق‌نامه‌هایی در بخش نفت و گاز و انرژی و نیز امنیت و تسلیحات را بررسی خواهند کرد.

این مقام عراقی اعلام کرد که پیگیری یادداشت تفاهم‌های امضاشده میان دو کشور در عرصه‌های بهداشت، آموزش، حمل و نقل، نفت، انرژی و نیز وضعیت دانشجویان عراقی که در مسکو تحصیل می‌کنند، از محورهای سفر وزیر خارجه روس‌ها به بغداد است.