به گزارش خبرنگار مهر، علی‌محمد پارساییان، یکشنبه شب در مراسم اختتامیه دومین جشنواره رسانه‌ای ابوذر با گرامیداشت ایام الله دهه فجر اظهار داشت: دهه فجر یادآور مبارزات امام خمینی (ره) برای احیای ارزش‌های اسلامی است.

وی عنوان کرد: امروز شاهد تاثیرگذاری انقلاب اسلامی در کشورهای مختلف هستیم و اغلب مبارزات از انقلاب اسلامی ایران الگو گرفته است.

پارساییان بیان کرد: اصحاب رسانه به عنوان دیده‌بانان انقلاب اسلامی باید هم فهم خوبی از انقلاب اسلامی داشته باشند و هم این فهم درست را به مخاطبان خود ارائه دهند.

رئیس بسیج رسانه استان یزد با بیان اینکه انقلاب ما ریشه در غدیر دارد، اظهار داشت: امیدواریم به فضل خداوند متعال نتیجه این انقلاب، ظهور منجی عالم بشریت، حضرت مهدی (عج) باشد.

وی با اشاره به رسالت های رسانه ها بیان کرد: امروز رسانه ها باید اندیشه های امامین انقلاب اسلامی ایران را به نحو شایسته ای جهانی کنند.

پارساییان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه جشنواره ابوذر، جشنواره ای متعلق به رسانه هاست، عنوان کرد: تلاش شد تا دومین دوره جشنواره به شکل پویاتری برگزار شود و خوشبختانه شاهد رشد خوبی نیز در این زمینه بودیم به نحوی که امسال ۵۰۰ اثر به دبیرخانه این جشنواره رسید.

دبیر اجرایی دومین جشنواره رسانه ای ابوذر نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت رسانه ها اظهار داشت: رسانه در شرایط فعلی باید در اولویت قرار گیرد و مدیران باید به این مهم توجه جدی داشته باشند.

وی ادامه داد: بسیج رسانه متعلق به همه رسانه هاست و تمام کنشگران اجتماعی و سیاسی می توانند از برنامه های بسیج رسانه بهره مند شوند.

گفتنی است؛ در این مراسم همچنین از سامانه رصد رسانه ای استان یزد رونمایی شد.

در این مراسم که با حضور فرمانده سپاه الغدیر یزد، شهردار یزد و جمعی از مسئولان استان برگزار شد، از برگزیدگان دومین جشنواره رسانه ای ابوذر تجلیل شد.