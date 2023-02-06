اعتکاف فرصتی ناب برای محاسبه از خویش است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم درویشی یکشنبه شب در جمع معتکفین مسجد جامع آبدان از معتکفین به عنوان سفیران معنوی ارزش‌های جامعه نام برد و اظهار داشت: فرهنگ سازی و برگزاری آئین‌های معنوی اعتکاف از مسائل مهم در رشد ارزش‌های دینی و اسلامی جامعه است.

شهردار آبدان با پرداختن به اهمیت و جایگاه اعتکاف در خودسازی درونی بیان کرد و اعتکاف را عملی خدا پسندانه و هجرت به سوی خدا دانست.

سید عیسی حسینی افزود: یکی از مهمترین برنامه‌های اعتکاف خلوت و تفکر است و اعتکاف فرصت آسیب شناسی اخلاق را به همه ما می‌دهد.

رئیس ستاد دهه فجر بخش آبدان نیز گفت: نور معنویت از ثمرات این انقلاب اسلامی است.

حسن شجاعی در ادامه یادآور شد: حضور نوجوانان و جوانان در این اعتکاف چشمگیر است.

وی افزود: از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی همین مراسم پرشور اعتکاف است که با حضور نسل جوان و نوجوان برگزار شده است.

رئیس ستاد دهه مبارک فجر در پایان اظهار داشت: برنامه‌های دهه مبارک فجر امسال باشکوه و تمامی برنامه‌ها مردمی برگزار می‌شود.

در پایان از طرف ستاد دهه فجر به تمامی معتکفین هدایایی اهدا شد.