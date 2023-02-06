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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۷:۳۶

بخشدار آبدان:

اعتکاف فرصتی ناب برای محاسبه از خویش است

اعتکاف فرصتی ناب برای محاسبه از خویش است

بوشهر- بخشدار آبدان گفت: اعتکاف فرصتی ناب برای خلوت و محاسبه از خویش است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم درویشی یکشنبه شب در جمع معتکفین مسجد جامع آبدان از معتکفین به عنوان سفیران معنوی ارزش‌های جامعه نام برد و اظهار داشت: فرهنگ سازی و برگزاری آئین‌های معنوی اعتکاف از مسائل مهم در رشد ارزش‌های دینی و اسلامی جامعه است.

شهردار آبدان با پرداختن به اهمیت و جایگاه اعتکاف در خودسازی درونی بیان کرد و اعتکاف را عملی خدا پسندانه و هجرت به سوی خدا دانست.

سید عیسی حسینی افزود: یکی از مهمترین برنامه‌های اعتکاف خلوت و تفکر است و اعتکاف فرصت آسیب شناسی اخلاق را به همه ما می‌دهد.

اعتکاف فرصتی ناب برای محاسبه از خویش است

رئیس ستاد دهه فجر بخش آبدان نیز گفت: نور معنویت از ثمرات این انقلاب اسلامی است.

حسن شجاعی در ادامه یادآور شد: حضور نوجوانان و جوانان در این اعتکاف چشمگیر است.

وی افزود: از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی همین مراسم پرشور اعتکاف است که با حضور نسل جوان و نوجوان برگزار شده است.

رئیس ستاد دهه مبارک فجر در پایان اظهار داشت: برنامه‌های دهه مبارک فجر امسال باشکوه و تمامی برنامه‌ها مردمی برگزار می‌شود.

در پایان از طرف ستاد دهه فجر به تمامی معتکفین هدایایی اهدا شد.

کد مطلب 5701544

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