حال اورژانس اصفهان وخیم است

خبرگزاری مهر، گروه استانها – مریم یاوری: اورژانس پیش بیمارستانی نخستین واحد امدادی است که در صورت بروز هر حادثه جانی پا به میدان گذاشته و مردان این یگان امدادی در کمترین زمان خود را بر بالین بیماران میرسانند.
اورژانس با شماره ۱۱۵ را همه میشناسند و آن را ناجی خود میدانند اما مدتهاست که حال اورژانس در استان اصفهان خوب نیست، پرسنل اورژانس از شرایط فعلی تجهیزات، آمبولانسها، پایگاههای امدادی و … گلایه دارند و شرایط نامناسب حقوق و امکانات رفاهی علی رغم اضافه کاریهای فراوان آنها را خسته کرده است.
فرهاد حیدری، رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان در این ارتباط به خبرنگار مهر میگوید: حال اورژانس استان اصفهان خوب نیست، ما با کمبودهای زیادی برای ارائه خدمات شایسته به هم استانیهایمان رو به رو هستیم.
کمبود ۳۲ پایگاه اورژانس در اصفهان
او میافزاید: در حال حاضر ۱۶۱ پایگاه اورژانس در شهرستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان وجود دارد که بر اساس برنامه ششم توسعه با کمبود ۳۲ پایگاه روبه رو هستیم.
رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۸۰ دستگاه آمبولانس در اصفهان موجود است، میافزاید: ۱۶۱ آمبولانس در حال فعالیت و امدادرسانی هستند و ۵۲ دستگاه به صورت رزرو و جایگزینی در موارد نیاز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
او با اشاره به زمینگیر شدن ۶۷ دستگاه آمبولانس در تعمیرگاه آمبولانسهای استان اصفهان اضافه میکند: این خودروها نیاز به تعمیرات اساسی و بازسازی کابین عقب دارند.
نیاز به ۲۵ میلیارد تومان اعتبار برای تعمیر آمبولانسهای اصفهان
حیدری ادامه میدهد: هزینه لازم برای بازسازی هر دستگاه آمبولانس ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان است و در مجموع برآورد هزینه کلی برای بازسازی آمبولانسهای خراب حدود ۲۵ میلیارد تومان است.
رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان همچنین به کمبود نیروی انسانی در اورژانس استان اصفهان اشاره میکند و تاکید میکند: در حال حاضر این نهاد با کمبود ۵۹۰ نفر نیرو رو به رو است که جای خالی این تعداد نیرو را پرسنل فعلی جبران میکنند و از این رو خستگی فراوان دارد.
خیران اعتبار بازسازی آمبولانسها را تأمین کنند
همچنین صادق هادی پور، سفیر افتخاری اورژانس که این روزها تلاشهای زیادی را در راستای تأمین اعتبار برای بازسازی آمبولانسهای اورژانس اصفهان داشته در گفتوگو با خبرنگار مهر میگوید: از گذشته با پرسنل اورژانس ارتباط تنگاتنگی داشتم، دغدغههای بچههای اورژانس را میشناسم، آنها صادقانه و شبانه روزی در خدمت مردم هستند و شایسته نیست که در این راه با چالشهای ابتدایی از جمله کمبود تجهیزات رو به رو باشند.
او ادامه میدهد: تاکنون تلاشهایی را در راستای تأمین اعتبار بازسازی آمبولانسها داشتهایم و موفقیتهایی را نیز داشتهایم و انتظار ما این است که خیران نسبت به این امر توجه داشته باشند چرا که فعالیت اورژانس برای همه شهروندان ضروری بوده و ممکن است هر لحظه هر یک از ما نیاز به امدادرسانی این نهاد داشته باشیم.
فرهنگسازی برای جلوگیری از سرگردانی آمبولانسها در شهر
این سفیر افتخاری اورژانس تاکید میکند: باید نسبت به کمک به اورژانس به عنوان یک نهاد حیاتی توجه بیشتری صورت گیرد و از امروز سفیرانی تربیت شوند که در زمینه فعالیتهای خیرخواهانه دغدغهمند باشند.
او ادامه میدهد: یکی دیگر از دغدغههای پرسنل اورژانس مزاحمتهای تلفنی شهروندان است که باید با فرهنگسازی به ویژه برای کودکان این دغدغه را از بین ببریم تا آمبولانسها کمتر در شهر سرگردان باشند.
گفتنی است اورژانس استان اصفهان مدت هاست که درگیر مشکلات فراوان است و انتظار میرود که خیران و مسئولان وزارت بهداشت به این فرزند خود بیش از گذشته توجه کنند.
نظر شما