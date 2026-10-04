اتصال ۲۳۰ مدرسه استان سمنان به مساجد منتخب در قالب طرح «محراب»

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عرب‌پور پیش از ظهر یکشنبه در نشست شورای قرآنی آموزش و پرورش استان سمنان در این اداره کل با اشاره به اجرای طرح «محراب» در مدارس استان اظهار کرد: ایجاد ارتباط بیشتر میان دانش‌آموزان و مساجد، زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک این دو نهاد را فراهم می‌کند و می‌تواند نقش مؤثری در غنای برنامه‌های تربیتی و پرورشی داشته باشد.

وی افزود: در قالب طرح «محراب»، زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت مساجد برای دانش‌آموزان فراهم شده است. این طرح در سال تحصیلی گذشته در بخشی از مدارس استان اجرا شد و در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ نیز مدارس بیشتری به آن خواهند پیوست که تاکنون ۲۳۰ مدرسه به مساجد منتخب متصل شده‌اند.

رئیس اداره قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه حضور دانش‌آموزان در مسجد صرفاً به اقامه نماز محدود نمی‌شود، تصریح کرد: برگزاری کلاس‌ها و برنامه‌های تربیتی و پرورشی در مساجد همجوار مدارس نیز می‌تواند با برنامه‌ریزی مدیران مدارس و معلمان در دستور کار قرار گیرد و هدف اصلی، اشتراک ظرفیت‌های مسجد و مدرسه برای ارتقای کیفی فعالیت‌های تربیتی است.

عرب‌پور با اشاره به تجربه اجرای این طرح در جریان جنگ تحمیلی اخیر گفت: در آن ایام، مدارس و دانش‌آموزان علاقه‌مند در کنار فعالان مساجد برای ارائه خدمات به مردم و رفع بخشی از نیازهای محله مشارکت کردند که اسکان آسیب‌دیدگان، کمک به تأمین آب و برق اضطراری، خدمت‌رسانی به اقشار نیازمند، برپایی موکب‌ها و اجرای برنامه‌های فرهنگی از جمله این اقدامات بود.

وی پیوند میان مدارس و مساجد همجوار را زمینه‌ساز انس بیشتر دانش‌آموزان با مسجد دانست و خاطرنشان کرد: مسجد به‌عنوان یکی از کانون‌های مهم حیات اجتماعی و معنوی جامعه اسلامی، ظرفیت ارزشمندی برای فعالیت‌های تربیتی دارد و تقویت این ارتباط می‌تواند به شکل‌گیری ارتباط عمیق‌تر نسل نوجوان با فضای مسجد کمک کند.