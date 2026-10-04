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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۸

اتصال ۲۳۰ مدرسه استان سمنان به مساجد منتخب در قالب طرح «محراب»

اتصال ۲۳۰ مدرسه استان سمنان به مساجد منتخب در قالب طرح «محراب»

سمنان- رئیس اداره قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش استان سمنان از اتصال ۲۳۰ مدرسه استان به مساجد منتخب در قالب طرح «محراب» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عرب‌پور پیش از ظهر یکشنبه در نشست شورای قرآنی آموزش و پرورش استان سمنان در این اداره کل با اشاره به اجرای طرح «محراب» در مدارس استان اظهار کرد: ایجاد ارتباط بیشتر میان دانش‌آموزان و مساجد، زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک این دو نهاد را فراهم می‌کند و می‌تواند نقش مؤثری در غنای برنامه‌های تربیتی و پرورشی داشته باشد.

وی افزود: در قالب طرح «محراب»، زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت مساجد برای دانش‌آموزان فراهم شده است. این طرح در سال تحصیلی گذشته در بخشی از مدارس استان اجرا شد و در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ نیز مدارس بیشتری به آن خواهند پیوست که تاکنون ۲۳۰ مدرسه به مساجد منتخب متصل شده‌اند.

رئیس اداره قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه حضور دانش‌آموزان در مسجد صرفاً به اقامه نماز محدود نمی‌شود، تصریح کرد: برگزاری کلاس‌ها و برنامه‌های تربیتی و پرورشی در مساجد همجوار مدارس نیز می‌تواند با برنامه‌ریزی مدیران مدارس و معلمان در دستور کار قرار گیرد و هدف اصلی، اشتراک ظرفیت‌های مسجد و مدرسه برای ارتقای کیفی فعالیت‌های تربیتی است.

عرب‌پور با اشاره به تجربه اجرای این طرح در جریان جنگ تحمیلی اخیر گفت: در آن ایام، مدارس و دانش‌آموزان علاقه‌مند در کنار فعالان مساجد برای ارائه خدمات به مردم و رفع بخشی از نیازهای محله مشارکت کردند که اسکان آسیب‌دیدگان، کمک به تأمین آب و برق اضطراری، خدمت‌رسانی به اقشار نیازمند، برپایی موکب‌ها و اجرای برنامه‌های فرهنگی از جمله این اقدامات بود.

وی پیوند میان مدارس و مساجد همجوار را زمینه‌ساز انس بیشتر دانش‌آموزان با مسجد دانست و خاطرنشان کرد: مسجد به‌عنوان یکی از کانون‌های مهم حیات اجتماعی و معنوی جامعه اسلامی، ظرفیت ارزشمندی برای فعالیت‌های تربیتی دارد و تقویت این ارتباط می‌تواند به شکل‌گیری ارتباط عمیق‌تر نسل نوجوان با فضای مسجد کمک کند.

کد مطلب 6967524

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