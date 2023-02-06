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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۳۳

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان:

۶۲ پروژه کشاورزی در استان همدان به بهره برداری می رسد

۶۲ پروژه کشاورزی در استان همدان به بهره برداری می رسد

همدان- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان از افتتاح ۶۲ پروژه کشاورزی با اعتباری بالغ بر ۵,۱۶۴ میلیارد ریال و اشتغالزایی برای ۶۷۸ نفر خبر داد.

رضا بهراملو در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک ایام الله دهه فجر بیان کرد: مجموع ۶۲ طرح کشاورزی با اعتباری بالغ بر پنج هزار و ۱۶۴ میلیارد ریال و اشتغالزایی ۶۷۸ نفر در ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی امسال به بهره برداری خواهد رسید.

وی تشریح کرد: این پروژه‌ها شامل تعداد ۱۵ طرح تولیدات گیاهی با اعتباری بالغ بر ۶۸۹.۳ میلیارد ریال و اشتغالزایی ۱۰۶ نفر، تعداد ۱۲ پروژه تولیدات دامی با اعتباری بالغ بر ۷۸۷.۵ میلیارد ریال و اشتغالزایی ۵۷ نفر، ۴ مورد پروژه در حوزه‌های شیلات و آبزی پروری با اعتباری بالغ بر ۱۸۳ میلیارد ریال و اشتغالزایی ۲۰ نفر، تعداد ۶ پروژه صنایع کشاورزی با اعتباری بالغ بر سه هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال و اشتغالزایی ۳۰۵ نفر و هم چنین تعداد ۲۵ پروژه آب و خاک با اعتباری بالغ بر ۳۰۴ میلیارد ریال و اشتغالزایی ۱۹۰ نفر است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان افزود: روز گذشته نیز فرماندار شهرستان رزن به همراه مدیر جهاد کشاورزی و بخشدار بخش سردرود و امام جمعه شهر دمق، گاوداری شیری ۶۰ راسی آقای قوچعلی کیهانی در روستای خورونده را افتتاح کردند؛ این گاوداری با حمایت جهاد کشاورزی و هزینه بالغ بر سه میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید.

بهراملو، میزان تولید شیر این مجموعه را سالیانه ۱۳۵ تن و اشتغالزایی آن را ۵ مورد اعلام کرد و افزود: بزرگترین شهرک گلخانه‌ای استان همدان نیز در شهر کرفس واقع در شهرستان درگزین کلنگ زنی خواهد شد.

کد مطلب 5701589

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