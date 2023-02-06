خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ درد مزمن حمل و نقل مدتهاست که علی رغم داشتن علاج درمان نشده و هیچ تیمارگری نیز نتوانسته آن را تیمار کند.

نبود ناوگان حمل و نقل عمومی به غیر از بروز مشکل برای شهروندان و افزایش ترافیک منجر به آلودگی هوای تهران و زحمت بیشتر برای شهروندان می‌شود.

مدتهاست که شهرداری تهران اقدام به خرید ناوگان حمل و نقل عمومی با کمک وزارت کشور و تولیدکنندگان داخلی کرده است و همزمان با هشتمین شنبه امید و افتخار رونمایی از ۲۰۰ دستگاه اتوبوس، ۶۲ دستگاه مینی‌بوس و دو هزارمین دستگاه تاکسی جایگزین در طرح نوسازی تاکسی‌های فرسوده انجام شد.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در همین راستا گفت: تعداد اتوبوس‌های مورد نیاز تهران ۹ هزار دستگاه است اما تا پایان ۴ سال امکان تهیه و خرید ۹ هزار اتوبوس نه در توان وزارت کشور و نه در توان شهرداری تهران است.

همچنین علیرضا زاکانی شهردار تهران نیز اعلام کرد که در حال حاضر ۲۵۵۰ دستگاه اتوبوس و مینی‌بوس در ناوگان تهران وجود دارد که بخشی از آنها به واسطه فرسودگی دائم از سرویس دهی بیرون می‌روند و نیازمند تعمیر هستند.

وی همچنین ادامه داد: در حقیقت بالغ بر یک دهه نوسازی در حمل و نقل عمومی تهران مورد توجه ویژه قرار نگرفته و سال گذشته ۱۷۵ دستگاه اتوبوس نوسازی شد و امسال نیز ۱۵۲ دستگاه از طریق وزارت کشور به ناوگان شهر تهران اضافه شد؛ ۶۴۰ دستگاه اتوبوس نیز قدرالسهم تهران از سوی وزارت کشور است که قدرالسهم شهرداری به وزارت کشور پرداخت شده که بخشی از آن دریافت و امیدواریم الباقی نیز تأمین شود.

اما با این اوصاف و از آنجایی که به گفته اعضای کمیسیون حمل و نقل شهرداری تهران ۳۲۵ دستگاه اتوبوس به تهران تحویل داده شده است که از بین آنها هنوز شماره گذاری حدود ۱۷۰ دستگاه اتوبوس انجام نشده است هنوز شاهد وقوع اتفاق قابل توجهی در حوزه حمل و نقل عمومی نیستیم.

عدم شماره گذاری اتوبوس‌های جدید به منزله این است که حتی با وجود خرید نیز نمی‌توان آنها را برای شهروندان به کار گرفت و وارد شهر کرد.

اگر کارهای ما نمایشی باشد و اثر عملی از خود در کف جامعه نشان ندهد هرچه شنبه، یکشنبه، دوشنبه و هر روز هفته برنامه امید و افتخار اجرا کنیم بازهم نتیجه نخواهد داشت

علی اصغر قائمی عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به رونمایی از اتوبوس‌های جدید در شنبه‌های امید و افتخار و با اشاره به بکارگیری آنها گفت: اگر کارهای ما نمایشی باشد و اثر عملی از خود در کف جامعه نشان ندهد هرچه شنبه، یکشنبه، دوشنبه و هر روز هفته برنامه امید و افتخار اجرا کنیم بازهم نتیجه نخواهد داشت.

وی با اشاره به افزایش بودجه حمل و نقل عمومی برای سال آینده اظهار کرد: اصرار شورای شهر برای اینکه در بودجه سال آینده قالبی برای حمل و نقل عمومی دیده شود نشان دهنده حساسیت ضرورت و توجه شورا به حمل و نقل است.

قائمی ادامه داد: انشاالله شهرداری تهران این اهتمام را داشته باشد که نمود خارجی تصمیماتش در زندگی روزمره مردم به مرحله ظهور برسد؛ اگر ون، تاکسی و اتوبوسی خریداری شده است باید حتماً به کف جامعه بیاید و تردد کند.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اتوبوس‌های که سایر شهرها توانسته‌اند آنها را خریداری کرده و وارد ناوگان حمل و نقل عمومی خود کنند گفت: اعداد اتوبوس‌هایی که به شهرهای دیگر تخصیص داده می‌شود اگر مساوی با تعدادی که به تهران تخصیص داده شده هم باشد باز نمود صحیح و بروز بیشتری دارد.

تهران حجم نیاز بیشتری به اتوبوس‌ها دارد و هر چقدر هم که اتوبوس تزریق کنیم باز هم دیده نمی‌شود اما ریشه تفاوتی که تهران با سایر شهرها دارد در شیوه مدیریت است

وی افزود: تهران حجم نیاز بیشتری به اتوبوس‌ها دارد و هر چقدر هم که اتوبوس تزریق کنیم باز هم دیده نمی‌شود اما ریشه تفاوتی که تهران با سایر شهرها دارد در شیوه مدیریت است.

قائمی درباره نمره شهرداری تهران در حوزه حمل و نقل عمومی گفت: شهرداری تهران تاکنون نمره قابل قبولی در حوزه حمل و نقل دریافت نکرده است.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تصریح کرد: مگر آنکه شهرداری بتواند با اختیاراتی که در سال ۱۴۰۲ و در برنامه و بودجه برای آن دیده شده جبران عقب ماندگی خود را انجام دهد.

شماره گذاری اتوبوس‌ها هرچه سریع‌تر انجام شود

سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اتوبوس‌هایی که شهرداری تهران در مدت اخیر دریافت کرده یک محموله حدود ۱۵۰ دستگاهی و یک محموله ۱۷۵ دستگاهی بوده است گفت: بخشی از این ۱۷۵ دستگاه در حال فعالیت در سطح شهر هستند.

وی ادامه داد: اما در رابطه با اتوبوس‌هایی که اخیراً خریداری شدند ظاهراً هنوز شماره گذاری ها انجام نشده و نیازمند است تا ابتدا این شماره گذاری ها انجام شود و سپس وارد معابر شوند.

تشکری هاشمی با بیان اینکه با توجه به جلساتی که داشته‌ایم خواهش کرده‌ایم هرچه فوری‌تر شماره گذاری انجام شود گفت: امیدوارم اتوبوس‌ها در خدمت مردم قرار گیرند.

تنها خریداری اتوبوس‌ها و اعلام اینکه چند دستگاه اتوبوس جدید وارد ناوگان حمل و نقل عمومی شده است دردی از مردم پایتخت را دوا نمی‌کند و منجر به درمان بیماری سخت ناوگان حمل و نقل عمومی نمی‌شود بلکه شهرداری تهران باید علاوه بر آنکه اقدام به خرید اتوبوس‌ها می‌کند آنها را شماره گذاری کرده و وارد ناوگان حمل و نقل عمومی نیز کند آنطور که از صحبت‌های مدیران شهری مشخص است اتوبوس‌ها جدید خریداری شدند و آن طور که از شواهد پیداست گویی آنها در پارکینگ‌های شهرداری تهران در حال خاک خوردن هستند زیرا شهروندان تهرانی هنوز نتوانسته‌اند طعم سوار شدن آنها را بچشند.

۵۰۰ اتوبوس تا پایان سال به چرخه حمل و نقل اضافه می‌شود

عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران گفته است مدیریت گذشته شهری زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی را نابود کرده است و به گفته محمدخانی مطابق قانون تهران نیاز به حداقل هفت هزار دستگاه اتوبوس دارد و در سال ۹۶ میزان اتوبوس‌های تهران پنج هزار دستگاه بود اما در دوره مدیریت شهری پیشین تهران نه تنها به تعداد این اتوبوس‌ها افزوده نشد بلکه این رقم پس از ۴ سال به ۲۰۵۰ عدد اتوبوس رسید.

سخنگوی شهرداری تهران همچنین پیش‌بینی کرده است که ۵۰۰ دستگاه اتوبوس تا پایان سال به چرخه حمل و نقل شهری پایتخت اضافه شود.

امیدوار هستیم تا همانطور که سخنگوی شهرداری تهران پیش‌بینی کرده است؛ تا پایان سال ۵۰۰ دستگاه اتوبوس جدید وارد ناوگان حمل و نقل عمومی تهران شود تا بتوان شاهد این بود که زیرساخت‌هایی که به قول سخنگوی شهرداری تهران توسط مدیریت شهری سابق نابود شده است رونق پیدا کنند تا بتوانیم شاهد اتوبوس‌های جدید در سطح شهر تهران باشیم.