اجاره ۳۵ میلیون تومانی در اقدسیه+ جدول

به گزارش خبرنگار مهر، برای اجاره در منطقه شمال پایتخت در محله اقدسیه حداکثر باید به میزان ۳۵ میلیون تومان اجاره و حداقل ۲۵۰ میلیون تومان پول پیش داشته باشید.

در ادامه قیمت‌های اجاره مسکن در این منطقه تهران منتشر می‌شود: