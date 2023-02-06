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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۳۹

بازار اجاره بها؛

اجاره ۳۵ میلیون تومانی در اقدسیه+ جدول

اجاره ۳۵ میلیون تومانی در اقدسیه+ جدول

برای اجاره یک واحد آپارتمان ۱۰۰ متری در منطقه شمال پایتخت در محله اقدسیه حدود ۳ میلیون تومان الی ۳۵ میلیون تومان در ماه باید پرداخت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، برای اجاره در منطقه شمال پایتخت در محله اقدسیه حداکثر باید به میزان ۳۵ میلیون تومان اجاره و حداقل ۲۵۰ میلیون تومان پول پیش داشته باشید.

در ادامه قیمت‌های اجاره مسکن در این منطقه تهران منتشر می‌شود:

محله متراژ اجاره (قیمت‌ها به تومان می‌باشد) رهن (قیمت‌ها به تومان می‌باشد)
اراج ۱۱۰ ۹ الی ۲۰ میلیون ۴۰۰ الی ۱ میلیارد و ۲۰۰
اقدسیه ۹۵ ۵ الی ۱۹ میلیون ۳۰۰ الی ۱ میلیارد و ۲۰۰
فرمانیه ۱۰۰ ۲۰ الی ۳۵ میلیون ۳۰۰ الی ۱ میلیارد و ۷۰۰
آجودانیه ۹۰ ۳ الی ۲۸ میلیون ۲۵۰ الی ۱ میلیارد و ۴۰۰

کد مطلب 5701600

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