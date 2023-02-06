اجاره ۳۵ میلیون تومانی در اقدسیه+ جدول

به گزارش خبرنگار مهر، برای اجاره در منطقه شمال پایتخت در محله اقدسیه حداکثر باید به میزان ۳۵ میلیون تومان اجاره و حداقل ۲۵۰ میلیون تومان پول پیش داشته باشید.
در ادامه قیمتهای اجاره مسکن در این منطقه تهران منتشر میشود:
|محله
|متراژ
|اجاره (قیمتها به تومان میباشد)
|رهن (قیمتها به تومان میباشد)
|اراج
|۱۱۰
|۹ الی ۲۰ میلیون
|۴۰۰ الی ۱ میلیارد و ۲۰۰
|اقدسیه
|۹۵
|۵ الی ۱۹ میلیون
|۳۰۰ الی ۱ میلیارد و ۲۰۰
|فرمانیه
|۱۰۰
|۲۰ الی ۳۵ میلیون
|۳۰۰ الی ۱ میلیارد و ۷۰۰
|آجودانیه
|۹۰
|۳ الی ۲۸ میلیون
|۲۵۰ الی ۱ میلیارد و ۴۰۰
نظر شما